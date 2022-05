BVB gegen Schalke: Das sagt Lars Ricken vor dem Halbfinale

Dortmund. Lars Ricken, der Direktor des Nachwuchs-Leistungszentrums Borussia Dortmunds, spricht vor den Spielen gegen Schalke von einem neuen Wettbewerb.

Schon die Namen der beiden Teilnehmer sorgen für etwas Besonderes: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 stehen sich im Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegenüber, der überlegene und ungeschlagene Westdeutsche Meister trifft auf den Vizemeister. Die erste Paarung wird am Samstag (7. Mai, 11 Uhr) im Nachwuchs-Leistungszentrum des BVB in Brackel (Adi-Preißler-Allee 9) ausgetragen, das Rückspiel am 15. Mai (Sonntag, 11 Uhr) im Gelsenkirchener Parkstadion.

„Ein Derby gibt dem Halbfinale natürlich eine besondere Brisanz und eine noch höhere Aufmerksamkeit“, sagt Lars Ricken auf bvb.de. „Das sind die Spiele, die wir wollen und die unsere Talente benötigen, um sie näher an den Profibereich heranzubringen.“ Für den 45-jährigen Direktor des Dortmunder Nachwuchs-Leistungszentrums ist es auch keine Überraschung, dass der BVB-Gegner FC Schalke 04 und nicht Bayer 04 Leverkusen heißt. Er hatte damit gerechnet, dass das Team von Trainer Sven Hübscher im Saisonendspurt schwächeln würde – was es dann auch tat, indem der Bayer-Nachwuchs mit 1:3 bei Rot-Weiß Oberhausen verlor und gegen den SC Paderborn 07 nicht über ein 2:2 hinauskam.

Schalke hat in der Bundesliga und im NRW-Ligapokal gegen den BVB verloren

„Wir haben bisher eine herausragende Saison gespielt und sie mit der Westdeutschen Meisterschaft gekrönt. Doch jetzt beginnt ein neuer Wettbewerb. Im Halbfinale begegnen sich zwei Top-Teams. Man wird sehen, welche Mannschaft ihre Stärken durchsetzt. Vermutlich kommt es auf die Tagesform an“, meint Lars Ricken und will die beiden Saisonergebnisse – das 4:0 in der Bundesliga sowie das 2:0 im Finale des NRW-Ligapokals – überhaupt nicht als Maßstab nehmen.

„Schalke wird uns die Favoritenrolle zuschieben. Wenn es denn so ist, dann müssen wir sie annehmen und mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auftreten. Auch das gehört zum Reifeprozess einer Mannschaft“, sagt Lars Ricken. „Unser Ziel ist es, das Endspiel zu erreichen und sportlich das Maximum herauszuholen.“ Vor den Halbfinals gibt es allerdings ein paar personelle Fragezeichen. „Erst am Freitagnachmittag dürfte feststehen, ob Tom Rothe, Jamie Bynoe-Gittens und Lion Semić zur U 19 zurückkehren oder wieder für den Profi-Kader nominiert werden“, ist auf bvb.de zu lesen. Fehlen werden Trainer Mike Tullberg gegen Schalke die verletzten Dennis Lütke-Frie und Samuel Bamba. (AHa)

