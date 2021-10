BVB-Boss Watzke: Schalke-Aufstieg lässt sich nicht verhindern

Dortmund. Dortmunds Geschäftsführer Watzke ist überzeugt, dass Revier-Rivale Schalke 04 bald wieder erstklassig spielt - womöglich schon im kommenden Jahr.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat im OMR-Podcast klargestellt, dass er von einem Aufstieg des FC Schalke 04 ausgeht. Die Königsblauen sind in der vergangenen Spielzeit aus der Ersten Liga gerutscht, kämpfen nun um die Rückkehr. Derzeit steht der S04 auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga

Hans-Joachim Watzke: Schalke hat eine innere Kraft

„Sicher wird Schalke wieder aufsteigen, das lässt sich gar nicht verhindern“, meint Hans-Joachim Watzke also. Schalke habe eine innere Kraft, weil sie eine so starke Tradition hätten, meint der Dortmunder Geschäftsführer. „Das wird ja auch über Familien weitergegeben. So viel Misserfolg kannst du gar nicht haben, dass das in der Genetik nicht weitergeben wird. Schalke wird wieder aufsteigen. Ich glaube sogar schon dieses Jahr.“

Dass sich Hans-Joachim Watzke trotz der Rivalität einen in Teilen erfolgreichen S04 wünscht, hat er schon Anfang dieses Jahres im Interview mit dieser Redaktion klargestellt. Damals sagte er, dass er Schalke den Klassenerhalt wünsche. Am Ende stieg der Ruhrgebietsklub trotzdem ab und erlebte einen dramatischen Absturz nach einer verschreckenden Spielzeit.

Hans-Joachim Watzke: BVB hat die Poleposition in Nordrhein-Westfalen

Mittlerweile aber entsteht wieder zaghafte Euphorie in Gelsenkirchen, wäre da nicht das bittere Aus im DFB-Pokal gegen 1860 München. Die Fans spüren jedoch, dass der Aufstieg möglich ist und sich die Mannschaft unter Trainer Dimitrios Grammozis langsam festigt.

Der Aufstieg sei das eine, meint Hans-Joachim Watzke. „Wenn du abgestiegen bist, verlierst du so viel Substanz, dass es schwer wird, wieder nach oben zu kommen. Das kann durchaus länger dauern.“ Und tatsächlich: Erst am Mittwoch hat Schalke seinen Konzernzwischenbericht veröffentlicht, der viel Schatten enthält. Deswegen: In Nordrhein-Westfalen habe der BVB schon länger die Poleposition, so Watzke. (las)

