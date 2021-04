Bundesliga-Umfrage: Schalke die Enttäuschung der Saison

Essen/Köln. Schalke droht der Abstieg in die 2. Bundesliga. Wenig überraschend sind die Gelsenkirchener für viele Fans die große Enttäuschung der Saison.

Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Acht Spieltage stehen noch aus. Die Voting-App FanQ hat im Auftrag des SID via Blitz-Umfrage vor dem Ligafinale die deutschen Fußballfans gefragt, wie die Saison 2020/21 enden wird, wer am meisten überrascht und wer am meisten enttäuscht hat, und welcher Trainer vor Saisonende gehen muss.

Laut der Umfrage sagen 62,11 Prozent der befragten Fußball-Fans, dass Arminia Bielefeld neben Schalke 04 direkt absteigen wird. Mit 36,21 Prozent der Stimmen wird der 1.FC Köln als erster Kandidat auf den Relegationsplatz gehandelt. FC-Trainer Markus Gisdol wird laut 46,22 Prozent der Befragten dann nicht mehr Trainer sein. Trotz Lewandowskis Ausfall sind 79,09 Prozent der Meinung, dass der FC Bayern München erneut Meister wird. 15,72 Prozent sehen am Ende Leipzig vorne. Der 1.FC Union Berlin ist das Überraschungsteam der bisherigen Saison mit 35,46 Prozent der Stimmen. Der FC Schalke 04 hat am meisten enttäuscht (52,66 Prozent).

Schalke: Nur knapp 6 Prozent der Fans glauben noch an die Relegation

Die befragten Fußball-Fans konnten zwei direkte Absteiger auswählen. Aufgrund der aktuellen Ausbeute von nur 10 Punkten, stimmen 97,58 Prozent für den FC Schalke 04. Der nächste Abstiegskandidat ist Arminia Bielefeld (22 Pkt.) mit 62,11 Prozent der Stimmen. Der 1.FC Köln (23 Pkt.) erhält 17,40 Prozent. Hertha BSC und der 1.FSV Mainz 05 haben aktuell beide 24 Punkte. Die Hauptstädter steigen nur laut 7,93 Prozent der Befragten direkt ab, die Mainzer nur laut 5,51 Prozent.

36,21 Prozent der Befragten sehen den 1.FC Köln am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz. Zweiter Favorit auf Platz 16 ist die Hertha BSC mit 20,47 Prozent der Stimmen. Dahinter folgen Arminia Bielefeld (18,10 Prozent) und Mainz 05 (17,03 Prozent). Lediglich 5,82 Prozent sehen noch eine Chance für Schalke 04.

Besonders im Abstiegskampf ist der Trainerposten ungewiss. Vor Saisonende können sich 46,22 Prozent der Befragten eine Entlassung beim 1.FC Köln von Markus Gisdol vorstellen. Der Arbeitsplatz von Dimitrios Grammozis vom FC Schalke 04 ist mit 25,63 Prozent am zweitstärksten gefährdet. Der FC Augsburg hat zwar die beste Ausgangsposition im Abstiegskampf mit 29 Punkten, dennoch stimmen 13,73 Prozent für eine Entlassung von Heiko Herrlich vor Saisonende. 20,14 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass vor Saisonende kein Trainer mehr entlassen wird.

FC Bayern klarer Fan-Favorit auf die Meisterschaft

Auf die Frage wer Deutscher Meister wird, beantworten 79,09 Prozent der Teilnehmer trotz des verletzungsbedingten Ausfalles von Torjäger Robert Lewandowski‚ FC Bayern München‘, die aktuell 61 Punkte verbuchen. RB Leipzig, mit nur vier Punkten dahinter, kann nur 15,72 Prozent der Befragten überzeugen.

Bayern-Superstar Robert Lewandowski steht bereits bei 35 Saisontoren. Foto: Getty

Bei den Plätzen um die Champions League konnten bis zu vier Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. Hier ist neben dem FC Bayern (94,98 Prozent) und RB Leipzig (95,56 Prozent) vor allem der VfL Wolfsburg Favorit. 84,56 Prozent der Befragten sehen die Wolfsburger nächste Saison in der Königsklasse. Diese stehen aktuell mit 51 Punkten auf Platz 3 in der Tabelle, vier Punkte vor Eintracht Frankfurt (47 Pkt.). Mit 54,05 Prozent ist Frankfurt der viertstärkste Kandidat auf die Champions League. Borussia Dortmund, aktuell mit 43 Punkten auf Rang 5, macht auch in der Umfrage den fünften Platz (49,23 Prozent) und damit nicht die Qualifikation für die Champions League.

Union Berlin ist die Überraschung der Saison

Für die Frage bezüglich der Platzierung um die Europa League / Conference League durften die Befragten für bis zu drei Vereine stimmen. Erster Favorit auf die Europa League-Plätze ist für 59,50 Prozent der befragten Fußball-Fans Bayer 04 Leverkusen (40 Pkt.) Danach folgen Borussia Dortmund mit 44,47 Prozent und Eintracht Frankfurt mit 40,08 Prozent der Stimmen. Der 1.FC Union Berlin, mit aktuell 38 Punkten, kann 21,92 Prozent der Stimmen verbuchen und ist damit Top-Kandidat für die neue Europa Conference League.

Der 1.FC Union Berlin wurde mit 35,46 Prozent zum Überraschungsteam der bisherigen Saison gewählt. Ebenfalls überrascht haben der VfL Wolfsburg mit 26,24 Prozent, Eintracht Frankfurt mit 18,91 Prozent und der VfB Stuttgart mit 17,97 Prozent.

Die Enttäuschung der bisherigen Saison ist der FC Schalke 04 mit 52,66 Prozent der Stimmen. Mit Abstand dahinter folgt der Derby-Rivale Borussia Dortmund (17,87 Prozent), dann Borussia Mönchengladbach (14,01 Prozent) und Hertha BSC (12,08 Prozent). (sid mit fs)