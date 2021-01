Bundesliga-Ansetzungen: Derby Schalke gegen BVB terminiert

Essen. Die DFL hat am Donnerstag die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 19 bis 23 veröffentlicht. Termin für das Derby Schalke - BVB steht.

An einem Samstag um 18:30 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Das gab die DFL am Donnerstag bekannt. Alle anderen Termine gibt es hier in der Übersicht.

19. Spieltag

Freitag, 29. Januar 2021:

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 (20.30)

Samstag, 30. Januar 2021:

Bayern München - TSG Hoffenheim (15.30)

Borussia Dortmund - FC Augsburg (15.30)

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (15.30)

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Werder Bremen - Schalke 04 (15.30)

RB Leipzig - Bayer Leverkusen (18.30)

Sonntag, 31. Januar 2021:

1. FC Köln - Arminia Bielefeld (15.30)

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (18.00)

20. Spieltag

Freitag, 5. Februar 2021:

Hertha BSC - Bayern München (20.30)

Samstag, 6. Februar 2021:

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (15.30)

SC Freiburg - Borussia Dortmund (15.30)

Schalke 04 - RB Leipzig (15.30)

FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin (15.30)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30)

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (18.30)

Sonntag, 7. Februar 2021:

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30)

Arminia Bielefeld - Werder Bremen (18.00)

21. Spieltag

Freitag, 12. Februar 2021:

RB Leipzig - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 13. Februar 2021:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15.30)

Werder Bremen - SC Freiburg (15.30)

VfB Stuttgart - Hertha BSC (15.30)

1. FC Union Berlin - Schalke 04 (18.30)

Sonntag, 14. Februar 2021:

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (15.30)

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (18.00)

Montag, 15. Februar 2021:

Bayern München - Arminia Bielefeld (20.30)

22. Spieltag

Freitag, 19. Februar 2021:

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg (20.30)

Samstag, 20. Februar 2021:

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (15.30)

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin (15.30)

Eintracht Frankfurt - Bayern München (15.30)

1. FC Köln - VfB Stuttgart (15.30)

Schalke 04 - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 21. Februar 2021:

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (13.30)

Hertha BSC - RB Leipzig (15.30)

TSG Hoffenheim - Werder Bremen (18.00)

23. Spieltag

Freitag, 26. Februar 2021:

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (20.30)

Samstag, 27. Februar 2021:

Bayern München - 1. FC Köln (15.30)

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld (15.30)

VfL Wolfsburg - Hertha BSC (15.30)

VfB Stuttgart - Schalke 04 (15.30)

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 28. Februar 2021:

1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim (13.30)

FSV Mainz 05 - FC Augsburg (15.30)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg (18.00)