Büskens Loblied auf Schalke: Wichtig für geschundene Seelen

Gelsenkirchen. Wie wichtig der Schalker Sieg über Augsburg war, betonte noch einmal Schalke-Legende Mike Büskens. Er blickte dabei speziell auf die Jugend.

Als am Sonntag der Schlusspfiff ertönte, lagen sich Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis, Gerald Asamoah und Mike Büskens einige Sekunden lang in den Armen und genossen den 1:0-Sieg des FC Schalke 04 über den FC Augsburg. Der Großteil der Anwesenden trug Winterjacke, Büskens aber stand da in kurzer Hose. Die Temperaturen in der Schalke-Arena spielten für die Schalke-Legende keine Rolle, dem Eurofighter war nach diesen 90 gespielten Minuten warm ums Herz. Wie groß seine Freude war, teilte Büskens danach der Welt über die Sozialen Medien mit.

Büskens, 53 Jahre alt, ist derzeit Schalkes Co-Trainer und Verbindungsmann zwischen dem Nachwuchs und der Lizenzspielerabteilung. Mit dem Blick auf die vielen jungen Spieler in den königsblauen Trikots wie beispielsweise Malick Thiaw und Mehmet Can Aydin setzte er auf Instagram zum Loblied an: „Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses spielte schon immer eine wichtige Rolle und die Bedeutung wird in den kommenden Jahren bestimmt nicht weniger“, sagte Büskens. „Deshalb mein Dank an alle unsere Nachwuchstrainer. Gerade in meiner Funktion als Co-Trainer und Verbindungsmann zwischen dem Nachwuchs und der Lizenzspielerabteilung schätze ich die gute Zusammenarbeit mit Norbert Elgert und Torsten Fröhling sehr. Sie haben uns in den letzten Wochen sehr unterstützt und so konnten wir in dieser Zeit auf ein Dutzend ihrer Spieler zurückgreifen, wenn uns aufgrund von Verletzungsproblemen im Kader der Schuh drückte.“

Büskens: Gibt auch einen Tritt in den…

Ohnehin mache ihm die Arbeit mit den Nachwuchskickern „viel Freude. Ich genieße es, sie auf diesem Weg zu begleiten und reiche ihnen meine Hand zur Hilfe, aber wenn es sein muss, gibt es auch einen Tritt in den…“ Dafür wird dann aber auch zusammen gefeiert wie beim Sieg über Augsburg. Der unverhoffte Dreier gegen das Team von Trainer Heiko Herrlich war pures Seelenbalsam: „Alleine ist man Nichts, GEmeinsam kann man viel erreichen!“, schrieb Büskens über Schalke. „Es fühlt sich so gut an und es ist trotzdem nur ein gewonnenes Spiel. Das macht leider nichts ungeschehen, was wir als Klub in den letzten Jahren hinterfragen müssen, aber es ist wichtig für unsere geschundenen Seelen.“ (fs)