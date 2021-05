Blendi Idrizi: Der FC Schalke 04 hat einen Nationalspieler

Gelsenkirchen. Nach seinen drei Bundesliga-Auftritten steht Blendi Idrizi, der U-23-Spieler des FC Schalke 04, im Aufgebot der Nationalmannschaft des Kosovo.

Die Bundesliga-Saison war für den FC Schalke 04 mit dem sang- und klanglosen Abstieg ernüchternd – und die meisten haben jetzt erst einmal Urlaub. Für den einen oder anderen hat sich die Spielzeit 2020/21 aber auch ausgezahlt: vor allem für drei Spieler, die zunächst keine Rolle gespielt haben und in der U-23-Mannschaft der Königsblauen in der Regionalliga gewesen sind.

Matthew Hoppe hat so sehr überzeugt, dass er schon zu Beginn des Jahres einen Profi-Vertrag erhalten hat und jetzt von Trainer Gregg Berhalter in die Nationalmannschaft der USA berufen worden ist. Der 20-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison sechsmal getroffen hat und Schalkes erfolgreichster Bundesliga-Torschütze 2020/21 ist, könnte sein Debüt am Sonntag (30. Mai) im Testspiel in St. Gallen gegen die Schweiz feiern.

Profi-Vertrag für den Mannheimer Florian Flick

Florian Flick, der defensive Mittelfeld-Mann aus Mannheim, der in der U-23-Mannschaft in der Regionalliga West über Wochen und Monate immer wieder und jetzt auch bei seinen vier Bundesliga-Einsätzen überzeugt hat, ist mit einem Profi-Vertrag bei den Königsblauen ausgestattet worden – datiert bis zum 30. Juni 2023.

Und auch Blendi Idrizi, dessen Zukunft beim FC Schalke 04 noch nicht geklärt ist, hat jetzt ein Geschenk erhalten: Der 23-Jährige, der nach 31 Regionalliga-Partien (sechs Tore) und im Saisonendspurt drei Bundesliga-Spielen mit einem Treffer gegen Eintracht Frankfurt einen guten Eindruck hinterlassen hat, steht im Aufgebot der Nationalmannschaft des Kosovo. Diese bestreitet Anfang Juni zwei Testspiele: am 1. Juni (Dienstag, 18 Uhr) in Priština, der Hauptstadt der Republik Kosovo, gegen San Marino und am 4. Juni (Freitag, 18 Uhr) im österreichischen Klagenfurt gegen Malta.

Drei Spiele für die U-23-Mannschaft des Kosovo

Damit darf Blendi Idrizi, der im Januar 2020 vom SC Fortuna Köln zum FC Schalke 04 gekommen ist und wegen seiner nicht immer optimalen Disziplin auch den einen oder anderen Denkzettel von U-23-Trainer Torsten Fröhling erhalten hat, von seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft des Kosovo träumen.

Im Aufgebot der U-21-Auswahl ist der gebürtige Bonner, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, schon einige Male gewesen. In der Qualifikation für die Europameisterschaft hat er 2019 und 2020 in drei Spielen 48 Minuten auf dem Platz gestanden. (AHa)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04