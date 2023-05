Bleibt Schalke drin, ist Reis der "Trainer des Jahres"

Schalke ist in dieser Saison Drama pur: Durch ein Elfmetertor in der 102. Minute gewinnt S04 in Mainz. Darüber diskutieren Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann bei 19:04 - der Schalke-Talk.

Mainz. Nach dem 3:2-Erfolg in Mainz sind die Schalker Chancen auf den Klassenerhalt so groß wie noch nie in dieser Saison. Ein Kommentar.

Die Abgesänge waren im Januar bereits formuliert, und selbst die treuesten Fans des FC Schalke 04 hatten wenig Gegenargumente. 1:6 gegen RB Leipzig am 17. Spieltag, Letzter nach der Hinrunde mit nur neun Punkten, aber der schlechtesten Abwehr und dem schlechtesten Sturm - der Rückstand zum rettenden Ufer betrug sieben Punkte. Nicht bundesligareif hatten sich die Königsblauen über weite Strecken präsentiert, es war ein frustrierendes, enttäuschendes halbes Jahr. Nun, nur vier Monate später, strahlt Schalke. Über den Fußball, über die Ergebnisse, über die Chance, die Mission Impossible Klassenerhalt doch schaffen zu können. Bisheriger Höhepunkt war der Last-Second-3:2-Sieg in Mainz am Freitagabend. All das ist vor allem der Verdienst von Trainer Thomas Reis.