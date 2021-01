Bitter für Schalke: Leih-Kandidat Weiser ist schwer verletzt

Gelsenkirchen. Pech für den FC Schalke 04 bei der Suche nach neuem Personal: Wunschkandidat Mitchell Weiser ist verletzt.

Für zwei Positionen sucht Sportvorstand Jochen Schneider vom Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 noch Verstärkungen – und als Wunschkandidat für die rechte Abwehrseite galt Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen. Angedacht war eine Leihe bis Saisonende. Doch daraus wird nun nichts. Wie die Leverkusener am Mittwochnachmittag mitteilten, zog sich Weiser im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Das habe eine MRT-Untersuchung ergeben. Weiser wird wochenlang fehlen.

In dieser Woche wäre eine Verpflichtung des 26-Jährigen aber ohnehin noch nicht möglich gewesen. Spielte Weiser zu Beginn der Saison bei der Werkself keine Rolle und saß fast nur auf der Bank oder sogar der Tribüne, kam er zuletzt zu einigen Einsätzen. Das hat mit der Personalsituation der Leverkusener zu tun: Sven Bender fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses, die Linksverteidiger Wendell und Daley Sinkgraven waren an Corona erkrankt. Ohne dieses Außenverteidiger-Trio verlor Bayer zuletzt zwei Spiele in Folge, Weiser konnte nicht überzeugen. Das hieß: Kehren die Stammkräfte zurück, hätte Weiser gehen dürfen. Weiser hätte auf Schalke einen Stammplatz gehabt und seiner etwas ins Stocken geratenen Karriere einen neuen Schub verleihen können.

Schalke: Jonjoe Kenny ist kein Kandidat für S04

Nun muss Schneider weiter suchen. Kein Kandidat ist nach Informationen dieser Redaktion Jonjoe Kenny von Premier-League-Klub FC Everton, der bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Schalker spielte. Kenny sitzt zwar bei den Toffees überwiegend auf der Tribüne, das finanzielle Paket von Leihgebühr plus Gehalt würde die finanziellen Möglichkeiten der Königsblauen sprengen. Everton ist nicht bereit, Schalke entgegen zu kommen, so wie das der FC Arsenal bei Sead Kolasinac machte. Möglicherweise ruft Schneider jetzt bei Julian Korb an, der seit sechs Monaten ohne Verein ist und davor bei Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach Spielpraxis sammelte.

Doch nicht nur für die rechte Abwehrseite sucht Schalke. Auch ein Stürmer soll noch her. Wie viel Geld zur Verfügung steht, ist aber noch offen, so lange die Schalker nicht entschieden haben, ob sie das Angebot des ehemaligen Aufsichtsrats-Bosses Clemens Tönnies annehmen. Tönnies hatte verkündet, finanziell aushelfen zu wollen, Einigkeit der Gremien vorausgesetzt. Wie diese Zeitung berichtete, ist denkbar, dass die Tönnies-Firma Böklunder den Sponsoren-Vertrag vorzeitig verlängert und die ganze Summe vorzeitig auszahlt.