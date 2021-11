Biathlon auf Schalke: Das erste deutsche Team ist nominiert

Gelsenkirchen. Nach der Corona-Pause gibt es am 28. Dezember wieder Biathlon auf Schalke. Die ersten Stars haben zugesagt. Veranstalter hat Pandemie-Konzept.

Biathlon auf Schalke ist im Wintersport-Kalender ein genauso fester Termin wie die Vierschanzentournee, die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel oder die Biathlon-Klassiker in Oberhof und Ruhpolding. Am Dienstag, 28. Dezember, ist es in der Gelsenkirchener Veltins-Arena wieder soweit: Für die Biathlon World Team Challenge 2021 haben schon wieder einige Stars des Sports ihr Kommen zugesagt. Eines der beiden deutschen Team bilden Franziska Preuß und Benedikt Doll.

In Person von Franziska Preuß kommt die drittbeste Biathletin des vergangenen Winters nach Schalke. Im Weltcup waren nach 26 Wettbewerben nur die beiden Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roeiseland besser. „Auch wenn es nicht um Weltcuppunkte geht, läuft man natürlich auf Anschlag. Sobald man als Sportler eine Startnummer trägt, will man zeigen was man kann. Speziell am Schießstand ist die WTC sehr anspruchsvoll“, sagt die 27-Jährige.

Preuß und Doll bilden erstmals ein Team bei Biathlon auf Schalke

Preuß war zuletzt 2018 beim Biathlon auf Schalke dabei. Damals holte sie an der Seite ihres Sport- und Lebenspartners Simon Schempp den zweiten Platz und wurde in einem spektakulären Zweikampf nur vom Duo aus Italien besiegt. „Einmal war ich schon bei der WTC am Start und das war ein cooles Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst“, sagt sie. Und auf ihren Partner am 28. Dezember freut sie sich auch schon: „Schön, dass ich zum ersten Mal mit der „Schwarzwaldmacht“ Benedikt Doll an den Start gehen darf. Ich hoffe, er ist dann auch mit seiner Partnerin zufrieden.“

Benedikt Doll, nach dem inzwischen zurückgetretenen Arnd Peiffer bestplatzierter deutscher Biathlet der vergangenen Weltcup-Saison, war bereits 2018 und 2019 auf Schalke dabei und fährt ebenfalls hochmotiviert nach Gelsenkirchen: „Ich bin sehr froh, dass die WTC wieder auf Schalke stattfinden wird. Es ist einfach cool, in diesem Stadion vor vielen Zuschauern laufen zu können. Das ist einfach ein guter Wettkampf zum Jahreswechsel. Gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele ist die WTC perfekt. Mit maximaler Spannung und Aufregung. Und ich hoffe natürlich, dass Franzi und ich dann auch bis zum Schluss vorne dabei sind.“

Der Biathlon auf Schalke zählt zu den beliebtesten Wintersport-Events und musste pandemiebedingt im vergangenen Jahr eine Zwangspause einlegen. Auf den 28. Dezember blicken die Verantwortlichen dank der positiven Entwicklungen der letzten Monate hingegen mit großem Optimismus und Vorfreude. „Das Hygienekonzept der Veltins-Arena, das wir im vergangenen Sommer in Abstimmung mit den Gelsenkirchener Behörden entwickelt haben, hat sich bei den Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 bewährt und muss für den Biathlon auf Schalke lediglich an die veranstaltungsspezifischen Besonderheiten angepasst werden“, erklärt Thorsten Kramer, Leiter Vertrieb Veranstaltungen, Ticketing & Services des FC Schalke 04.

Biathlon auf Schalke mit Winterdorf rund um die Veltins-Arena

Neben dem Schutz der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler steht die Sicherheit aller Zuschauer auf Schalke an oberster Stelle. „Wir planen derzeit lediglich mit rund 50 Prozent unserer normalen Kapazität bei der World Team Challenge. Zudem wird das Winterdorf in diesem Jahr nicht wie üblich auf dem Parkplatz P7 aufgebaut, sondern für eine bessere Personenverteilung auf dem Umlauf rund um die Veltins-Arena errichtet, um dichtes Gedränge und längere Warteschlangen zu vermeiden. Das Einhalten der Abstände auf den Verkehrsflächen ist unsere oberste Prämisse“, so Kramer weiter. Dank umfangreicher 3G-Kontrollen an den Eingängen und Einhaltung der Maskenpflicht auf den Verkehrsflächen werden die behördlichen Auflagen in Gänze erfüllt.

