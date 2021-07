Bericht: Ex-Schalker Frederik Rönnow vor Wechsel zu Union Berlin

Spiele in der vergangenen Saison leihweise auf Schalke: Frederik Rönnow.

Frankfurt. Wechselt Frederik Rönnow innerhalb der Bundesliga? Union Berlin soll Interesse am Ex-Schalker zeigen.

Der dänische Nationaltorwart Frederik Rönnow steht offenbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Union Berlin. Das berichtet der Kicker. Nachdem Rönnow in der vergangenen Saison an den späteren Bundesliga-Absteiger Schalke 04 ausgeliehen war, sei der 28-Jährige auch in diesem Jahr ohne Perspektive bei der Eintracht.

Bei den Berlinern würde sich Rönnow mit Andreas Luthe ein Duell um den Stammplatz im Tor liefern. Nach dem Abschied von Loris Karius (war ausgeliehen von Besiktas) ist Union derzeit noch auf der Suche nach einem zweiten Schlussmann, wie Manager Oliver Ruhnert zuletzt bestätigt hat. „Wir suchen einen Torhüter, der in der Lage ist, Bundesliga zu spielen und auch um die Nummer 1 zu konkurrieren.“

Noch steht Rönnow bis 2022 bei der Eintracht unter Vertrag. Zuletzt war er mit der dänischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bis ins Halbfinale vorgedrungen. Zum Einsatz kam der Frankfurter beim Turnier allerdings nicht. (fs)

