Benefizspiel für Flutopfer: Schalke empfängt Bayern München

Gelsenkirchen. Die genaue Termin steht noch nicht fest, dafür aber der Plan: Der FC Bayern wird auf Schalke spielen, der Erlös soll den Flutopfern helfen.

Es ist ein Duell unter besonderen Vorzeichen: Der FC Schalke 04 empfängt den Rekordmeister FC Bayern München in der Arena auf Schalke zu einem Benefizspiel, durch das die Flutopfer aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterstützt werden sollen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Da die Hilfe in den betroffenen Gebieten aber schnell und unkompliziert notwendig ist, wird der FC Bayern bereits jetzt eine Million Euro garantieren und die Zahlung in den kommenden Tagen leisten.

„Wir können uns den Schmerz und die Verzweiflung der Menschen, die in den Hochwassergebieten leben und um ihre Existenzen kämpfen, kaum vorstellen. Umso beeindruckender ist es, wie schnell sie den Blick nach vorne gerichtet haben, anpacken und ihre Städte und Dörfer Stück für Stück von den schweren Verwüstungen, die die Flut angerichtet hat, befreien", sagt Peter Knäbel, Schalkes Vorstand Sport und Kommunikation. "Der FC Schalke 04 wird diese Anstrengungen tatkräftig unterstützen, um zumindest das materielle Leid etwas zu lindern. Das Benefizspiel wird dabei eine ganz zentrale Rolle einnehmen – an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den FC Bayern. Beide Klubs senden ein wichtiges Signal in die Hochwassergebiete: Ihr seid nicht allein.“

Bayern-Hainer: Schalke hat Unterstützung sofort zugesagt

„Die Bilder der Hochwasserkatastrophe haben uns schockiert. In so einer schrecklichen Situation müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten. Fußball lebt auch sehr von Solidarität und sozialer Verantwortung", sagt Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern. "Wir können nur ahnen, was die Menschen in den betroffenen Regionen durchgemacht haben und weiter durchmachen." Dass Schalke an der Mitarbeit nicht zögerte, freute Hainer. "Ich möchte mich sehr beim FC Schalke 04 bedanken, die Schalker haben sofort ihre Teilnahme an unserer Initiative zugesagt. Gemeinsam werden wir anlässlich des Benefizspieles auch der Menschen gedenken, die auf so tragische Weise in dem Unwetter ihr Leben verloren haben.“

Zusätzlich hat der FC Schalke entschieden, die Trikots des ersten Zweitliga-Saisonspiels gegen den Hamburger SV an diesem Freitag zu versteigern. Die Trikots werden über die Plattform von United Charity versteigert – alle Trikots sind vom entsprechenden Spieler signiert. Der Erlös aus der Auktion kommt der „Aktion Deutschland Hilft“ zugute. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen unterstützt in den Hochwassergebieten. Die Auktion soll in der kommenden Woche auf unitedcharity.de starten.

„Der FC Schalke 04 möchte seine Strahlkraft nutzen und die Flutopfer so gut es geht unterstützen“, erklärt Peter Knäbel. „Deshalb hoffen wir, dass wir mit der Auktion gemeinsam eine hohe Spendensumme erzielen können, die dann über die ‚Aktion Deutschland Hilft‘ schnell und unkompliziert bei den Menschen ankommt.“ (fs)

