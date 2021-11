Belgien-Knipser Deniz Undav träumt von Schalke-Transfer

Gelsenkirchen. Mit seiner Torquote beeindruckt der Deutsche Deniz Undav in der belgischen Liga. Sein Traum: Bei seinem Lieblingsklub Schalke 04 zu spielen.

Deniz Undav vom belgischen Tabellenführer Royale Union Saint Gilloise träumt von einem Wechsel zu Fußball-Zweitligist FC Schalke 04. Im Interview mit Sport1 bot sich der Torjäger bei den Königsblauen an.

Auf die Frage, ob der 25-Jährige davon träume, eines Tages für seinen Lieblingsklub Schalke 04 aufzulaufen, sagte Undav: „Absolut. Wenn sie aufsteigen gerne. Obwohl: Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln – trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.“

Deniz Undav wurde einst bei Werder Bremen aussortiert

Bei Royale Union Saint Gilloise präsentiert sich der Deutsche seit knapp eineinhalb Jahren in absoluter Top-Form. Nachdem er die Belgier in der vergangenen Saison mit 17 Toren in 26 Spielen zum Aufstieg in die Jupiler Pro League geschossen hatte, liefert er auch in der laufenden Spielzeit beeindruckende Zahlen. In 14 Erstligaspielen kommt er auf zehn Tore und acht Assists für Union. Auch wegen der vielen Torbeteiligungen von Undav führt der Aufsteiger die Liga überraschend an.

In Deutschland hat es Undav bislang nicht über die 3. Liga hinaus geschafft. 69-mal lief er dort zwischen 2018 und 2020 für den SV Meppen auf (23 Tore, 15 Assists). Seine weiteren Stationen Eintracht Braunschweig II, TSV Havelse und die Jugendabteilung von Werder Bremen. Bei den Grün-Weißen wurde er in der U15 aussortiert, weil der heute 1,78-Meter große Stürmer zu klein war. „Das tat schon weh“, sagt er rückblickend.

Deniz Undav löst mit seiner Torquote bei Royale Union Saint Gilloise einen Hype aus

Umso mehr freut sich Undav, dass es für ihn persönlich aktuell so gut läuft. „Jetzt kann ich dem ehemaligen Trainer in Bremen zeigen, dass ich es draufhabe“, erklärt er. Obwohl der Stürmer aktuell der zweitbeste Torschütze der belgischen Liga ist und ein kleiner Hype um den Deutschen ausgebrochen ist, hat er nicht die Befürchtung, abzuheben. „Die aktuelle Hype um mich ist eher ein Anreiz, noch besser zu werden“, betont er. (fs)

