Aydin-Leihe zu Trabzon fix: Das sagt Schalkes Sportdirektor

11.07.2023, Fussball, Saison 2022/2023, Testspiel, FC Schalke 04 - FC Kopenhagen, Mehmet Can Aydin (FC Schalke 04) Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO

Gelsenkirchen. Die Chancen auf Einsätze wären für das Talent bei Schalke 04 gering gewesen. So sieht jetzt die Strategie für das Trabzonspor-Kapitel aus.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 verleiht seinen Abwehrspieler Mehmet-Can Aydin, der aus der Knappenschmiede stammt, für eine Saison an den türkischen Profiverein Trabzonspor. Der Erstligist besitzt für den 21-jährigen Außenverteidiger zudem eine Kaufoption.

Hechelmann: „Memo muss Praxis sammeln“

„Memo ist ein junger Spieler, der in seinem Alter möglichst viel Spielpraxis im Profibereich sammeln muss. Die Analyse der vergangenen Saison und der Ausblick auf die aktuelle Saison haben ergeben, dass ein Leihgeschäft der richtige Schritt für alle Seiten ist“, skizziert André Hechelmann, Sportdirektor der Königsblauen. Hechelmann drückt dem Defensivspieler für seine neue Aufgabe die Daumen: „Wir wünschen Memo für die Saison alles Gute und werden seinen Weg verfolgen.“

Abschied: Mehmet Can Aydin (r.) klatscht mit Kenan Karaman ab. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Mehrere Interessenten für Aydin

Der Abwehrspieler wechselte 2014 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach ans Berger Feld. In der Knappenschmiede durchlief das Talent sämtliche Stationen. Seinen Sprung zu den Schalker Profis schaffte Aydin in der Spielzeit 2020/2021. Im Bundesliga-Abstiegsjahr brachte es der frühere Deutsche U20-Nationalspieler auf 16 Einsätze und lief dazu in zwei DFB-Pokalspielen für Schalke auf.

Aydin fehlte bereits bei der Schalker Generalprobe

Zuletzt hatten türkische Medien bereits über den unmittelbar bevorstehenden Aydin-Wechsel nach Trabzon berichtet. Am Abwehrspieler sollen mehrere Klubs aus Deutschland und dem europäischen Ausland interessiert gewesen sein. Die Drähte zwischen Mehmet-Can Aydin, der kurz vor seinem Einstand in der türkischen A-Nationalmannschaft stehen soll, und Trabzonspor hatten schon in der vergangenen Woche geglüht. Bei der Schalker Generalprobe gegen den niederländischen Profiklub Twente Enschede (2:2) hatte der Abwehrspieler schon nicht mehr im Schalker Kader gestanden.

