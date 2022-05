Aufstieg! Sportdirektor Schröder: "Schalke lebt wieder!"

Gelsenkirchen. Mit dem 3:2-Sieg nach 0:2 hat der FC Schalke 04 den Aufstieg klar gemacht. Das sagten Kapitän Danny Latza und Sportdirektor Rouven Schröder.

Nach Abpfiff brachen alle Dämme. Die Fans stürmten den Platz, die Spieler sanken auf den Boden oder fielen sich in die Arme. Der FC Schalke 04 hatte soeben die Rückkehr in die Bundesliga nach einem Jahr im Unterhaus perfekt gemacht - und wie: Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehte S04 die Partie in der zweiten Halbzeit, siegte nach einem Doppelpack von Simon Terodde und dem entscheidenden Treffer von Rodrigo Zalazar am Ende 3:2.

"Ihr seht ja was hier los ist", sagte Kapitän Danny Latza danach im Sport1-Interview, während er von jubelnden Fans umringt wurde. Er resümierte die Partie: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und wussten selbst nicht, wie wir 0:2 in Rückstand geraten konnten. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir drei Tore schießen können. Der Elfmeter kurz nach der Pause hat uns natürlich in die Karten gespielt, dann waren wir noch besser drin."

Schalke 04 schlägt St. Pauli: "Wir wollten es erzwingen"

Latza weiter: "Wir sind hier hergekommen, wir wussten, was in und um das Stadion abgehen wird. Wir wollten es erzwingen - und wir haben es erzwungen."

Alle Brennpunkte zum Aufstieg des FC Schalke 04:

Man habe sich diesen Moment erträumt, betonte der gebürtige Gelsenkirchener. Seine Ankündigung für die folgenden Stunden: "Heute kann die Party steigen. Wir machen die Nacht zum Tag. Heute ist alles scheißegal, wir gehen steil ohne Ende."

Derweil sprach Sportdirektor Rouven Schröder bei Sport1 von einer "Schockstarre". Es sei unfassbar, "was heute passiert ist. Ganz großes Kompliment an alle im Verein, die daran geglaubt und die Mannschaft unterstützt haben." Schalke habe die Partie "absolut verdient" gewonnen, die Mannschaft habe immer an den Sieg geglaubt. Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg verkündete Schröder, der im vergangenen Sommer kam und den Neuaufbau entscheidend mit einleitete: "Schalke 04 lebt wieder!"

