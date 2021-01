Auf Schalke wird es Zeit für Realismus

Erneut kein befriedigendes Ergebnis: Beim 1:1 in Bremen sah Sportvorstand Jochen Schneider nur eine gute Schalker Halbzeit.

Essen. Für Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 ist der Abstieg wahrscheinlicher als der Klassenerhalt. Doch wer plant die neue Saison? Ein Kommentar.

Wirft Sie der Punkt zurück, oder bringt er Sie nach vorne? Diese Frage stellte der Sky-Reporter in Bremen Christian Gross. „Ganz klar nach vorne“, antwortete der Trainer des FC Schalke 04, und darüber durfte man sich schon schwer wundern. Als Verantwortlicher Optimismus auszustrahlen – schön und gut. Aber auch Gross sollte wissen: Menschen, die sich für Fußball interessieren, sind durchaus dazu in der Lage, eine Tabelle zu lesen. Und wer das ganze Spiel in Bremen gesehen hat, der kennt auch die ganze Wahrheit. Eine ordentliche Halbzeit, danach nur noch Hilf- und Harmlosigkeit – Schalke schafft es nicht einmal, die vermeintlich schlagbaren Gegner zu besiegen.