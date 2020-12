Auf Schalke wird es Zeit für Plan B

Gelsenkirchen. Schalke 04 braucht klare Vorstellungen für den Fall des Abstiegs. Und nicht nur Hoffnung auf Rettung durch einen neuen Trainer. Ein Kommentar.

Der 17. April 1971 ging als bisher schwärzeste Stunde in die Geschichte des FC Schalke 04 ein. An jenem Tag schaffte Arminia Bielefeld einen 1:0-Sieg in der Glückauf-Kampfbahn – es war ein erkaufter. Schalker Spieler hatten die Hand aufgehalten und sich persönlich bereichert. Na ja, was man so bereichern nennt. Es ging um 2300 Mark pro Mann. Als alles aufflog, folgten lange Sperren.