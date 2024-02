Magdeburg. Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage in Magdeburg reagierte Darko Churlinov emotional. Der Schalke-Profi weinte beim Gang in die Kurve.

Die sportliche Talfahrt lässt beim FC Schalke 04 rund um den Klub niemanden kalt. Wie bereits berichtet, machen sich viele Mitarbeiter mit Blick auf einen drohenden Abstieg in die 3. Liga Sorgen um ihre Jobs in der Geschäftsstelle – und auch die Profis leiden unter der aktuellen Situation.

Einen Beleg dafür lieferte etwa Darko Churlinov nach der 0:3-Niederlage beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend. Als sich die Mannschaft nach Schlusspfiff bei den mitgereisten Fans in der MDCC-Arena für die Unterstützung bedankte, wurde der 23-Jährige emotional und weinte vor der Gäste-Kurve. Von den Anhängern gab es Parolen wie „Wir wolln‘ euch kämpfen sehn‘“ für die Spieler zu hören.

Darko Churlinov wollte unbedingt zurück zu Schalke 04

Darko Churlinov weint nach der 0:3-Niederlage in Magdeburg. © IMAGO | IMAGO/RHR-FOTO

Trotz der Krise wollte Churlinov im Sommer unbedingt vom FC Burnley zu Schalke 04 wechseln. Weil er den Klub in der Aufstiegssaison 2021/22 ins Herz geschlossen hat, war der Nationalspieler Nordmazedoniens fest entschlossen, den Königsblauen im Abstiegskampf zu helfen. Das gelang ihm bislang aber nur in Ansätzen. Beim 1:4 in Kaiserslautern traf er kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1-Ausgleich, beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig in der vergangenen Woche holte Churlinov den Foulelfmeter heraus, der zum Siegtreffer führte.

Konstant gut spielt aber auch Darko Churlinov auf Schalke nicht. In Magdeburg stand der Offensivspieler in der Startelf, aber blieb komplett unauffällig. Nach nur 15 Ballaktionen (kein gewonnener Zweikampf) wurde er zur Pause ausgewechselt und durch Simon Terodde ersetzt.

Noch bis zum Sommer ist Churlinov an die Schalker ausgeliehen. Für den Fall, dass der einstige Champions-League-Teilnehmer in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt schafft, hat S04 eine Kaufoption für Churlinov. Für eine feste Verpflichtung müssten in diesem Fall zwischen zwei und drei Millionen Euro an den FC Burnley gezahlt werden.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe: