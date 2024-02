Magdeburg. Mit seinem 3-5-2 scheiterte Karel Geraerts in Magdeburg. Brisant: Einige Schalke-Profis hatten sich im Vorfeld gegen das System ausgesprochen.

Der Großteil der 27.038 Zuschauer wird das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04 am Samstagabend so schnell nicht vergessen – an der Leistung der Gelsenkirchener lag das allerdings nicht. Beim 0:3 in Sachsen-Anhalt waren die Schalker über weite Strecken gnadenlos unterlegen. Nach Schlusspfiff mussten sich die S04-Profis Gesänge wie „Wir wolln‘ euch kämpfen sehn‘“ anhören, während die Magdeburger den wichtigen Sieg im Abstiegskampf und das 25. Jubiläum der FCM-Ultragruppe ausgelassen feierten.