Essen. Der FC Schalke 04 befindet sich mitten im Abstiegskampf. Hansa Rostock verpasste es, den Abstand auf die Königsblauen zu verkürzen.

Nach der 0:3-Blamage des FC Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend hätte der Vorsprung der Königsblauen auf die Abstiegszone der 2. Bundesliga weiter schmelzen können. Doch Hansa Rostock verpasste es tags darauf, näher an S04 heranzurücken. Die Hansestädter verloren mit 0:2 bei Fortuna Düsseldorf und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aktuell hat Rostock unter dem neuen Trainer Mersad Selimbegovic nur eines von sechs Spielen gewonnen.

Düsseldorf hingegen nutzte die Gunst der Stunde und mischt dank des Sieges im Aufstiegsrennen weiter mit. Beim 2:0 gegen Rostock kam der Pokal-Halbfinalist am Sonntag zum ersten Sieg im sechsten Rückrunden-Spiel und hat nach den Niederlagen der vor ihm liegenden Teams aus Kiel und Hannover nun fünf Punkte Rückstand auf Rang drei und sechs Zähler auf einen direkten Aufstiegsplatz. Felix Klaus hatte die Fortuna mit einem tollen Volley-Außenristschuss in Führung gebracht (16.), Ao Tanaka legte mit einem 20-Meter-Schuss schnell nach (18.). Rostock gab danach aber nicht auf und hatte einige Chancen, so bei einem Pfostenschuss von Svante Ingelsson (42.).

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

HSV müht sich bei Baumgart-Debüt zum Sieg

Der Hamburger SV hat beim Debüt von Trainer Steffen Baumgart einen mühsam erarbeiteten Sieg geholt und den Abstand auf die direkten Aufstiegsränge auf einen Punkt verkürzt. Der Fußball-Zweitligist besiegte Aufsteiger SV Elversberg am Sonntag knapp mit 1:0 (0:0) und beendete damit seine Serie von drei Pleiten daheim.

Ransford Königsdörffer (53. Minute) erzielte vor 54 190 Zuschauern im Volksparkstadion den einzigen Treffer. Stadtrivale FC St. Pauli und Holstein Kiel stehen nach 23 Spieltagen in der Tabelle weiter vor dem Tabellendritten HSV. Nach dem Aus von Tim Walter hatte Baumgart seinen neuen Job beim HSV am Dienstag angetreten.

Greuther Fürth schlägt Nürnberg im Frankenderby

Mit dem Prestigesieg im 272. Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg hat die SpVgg Greuther Fürth ihr Ergebnistief beendet und in der 2. Fußball-Bundesliga Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten. Im rassigen fränkischen Nachbarschaftsduell avancierte Stürmer Armindo Sieb am Sonntag beim 2:1 (1:1) mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Auch dank 56 Minuten in Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jens Castrop (34.) erlösten sich die Fürther nach zuvor drei Niederlagen in Serie und liegen als Vierter nur drei Punkte hinter dem Hamburger SV auf Relegationsplatz drei. Vor 16 126 Zuschauern im Sportpark Ronhof verwertete Winterneuzugang Sebastian Andersson (8.) eine leicht abgefälschte Flanke von Benjamin Goller mit dem Kopf zur Nürnberger Führung. Am Ende aber jubelte Fürth. (SID, dpa, ea)