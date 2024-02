Magdeburg. Das 0:3 in Magdeburg hinterließ auf Schalke abermals schockierte Fans. Nun folgen zwei schwierige Heimspiele gegen Aufstiegskandidaten.

Der Schock war Olaf Thon anzusehen, als er im Stadion des 1. FC Magdeburg die Tribüne verließ und Richtung Ausgang schlich. Der Weltmeister von 1990, Ehrenkapitän des FC Schalke 04, Eurofighter, wollte wenigstens etwas Positives sagen. „Mit der Traditionsmannschaft“, sagte Thon mit einem gequälten Lächeln, „waren wir erfolgreicher. Haben 5:4 heute hier gewonnen.“ Zum Zweitligaspiel, das gerade zu Ende gegangen war, wollte der 57-Jährige nicht so viel sagen. Mit 0:3 (0:3) hatte sich Schalke herspielen, vorführen lassen. Es war die nächste lächerliche Leistung einer Mannschaft in einer kaum mehr zu beschreibenden schlechten Saison. Das Wort Zumutung fasst das Spiel am ehesten zusammen, ist aber auch noch zu positiv.