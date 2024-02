Magdeburg. Mit 0:3 verlor Schalke in Magdeburg, präsentierte sich wie ein Absteiger. Zur großen Schelte holte Sportdirektor Marc Wilmots nicht aus.

Reden wollten die Profis des FC Schalke 04 nach der 0:3-Demütigung beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend nicht. Sie verließen das Stadion durch den Hinterausgang, kamen nicht in die Mixed Zone, um 23.20 Uhr begab sich der Mannschaftsbus auf den Heimweg Richtung Ruhrgebiet. Einzig Paul Seguin absolvierte die vertraglich festgeschriebenen TV-Interviews, nutzte sie zu einer Schnauze-voll-Ansage. Nur Sportdirektor Marc Wilmots kam für drei Minuten in die Mixed Zone, bevor er den Reportern einen „schönen Abend“ wünschte.