Schalke 04 spielt in der ersten Halbzeit in Magdeburg desolat. Dominick Drexler steht wieder nicht im Kader. Das kann Maik Franz nicht verstehen.

Ex-Profi Maik Franz (42) ist am Samstagabend als Sport1-TV-Experte beim Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04 im Einsatz. „Ich blicke voller Euphorie auf dieses geile Spiel“, hatte der frühere Bundesligaprofi im Interview mit dieser Redaktion gesagt. Gefallen findet Franz bisher nur an der Leistung seines Ex-Klubs Magdeburg. Mit einer 3:0-Führung ging der FCM gegen desolate Schalker in die Halbzeitpause.

Franz holte in seiner Funktion als TV-Experte zum Rundumschlag gegen Schalke aus. „Das hat nichts mit Zweitliga-Fußball zu tun“, lautete sein Fazit zur ersten Hälfte der Königsblauen.

Wegen Drexler: Kritik an Schalke-Trainer Karel Geraerts

Kritik übte der frühere Abwehrspieler an Schalke-Trainer Karel Geraerts. Diese hatte seinen Spielmacher Dominick Drexler zum zweiten Mal in Folge aus dem Spieltagskader gestrichen. Am Donnerstag erneuerte er seine öffentliche Kritik am erfahrenen S04-Spieler. „Dominick Drexler habe ich gesehen wie zuvor auch“, meinte Geraerts. Eine Woche zuvor hatte er Drexler scharf kritisiert: „Er gibt mir nicht das, was ich möchte. Meine Entscheidungen basieren auf meinen Eindrücken aus dem Training. Sobald er mich dort überzeugt, zweifele ich keine Sekunde.“

Maik Franz könne diese Entscheidung des S04-Trainers nicht nachvollziehen. „Ich verstehe es vorne und hinten nicht“, sagte Franz. Drexler habe ausreichend Bundesliga-Erfahrung und könne einer strauchelnden Schalker Mannschaft mit seiner Qualität helfen. „Dominick Drexler war eine tragende Säule im Aufstiegsjahr und hat seine Qualität auch in der Bundesliga nachgewiesen. Jetzt ist er nicht mal im Kader? Ich begreife es nicht.“

Dominick Drexler: Kein Schalke-Einsatz seit November

Auf Schalke sind Drexlers Qualitäten auf dem Platz aktuell nicht gefragt. Sein bislang letzter Einsatz datiert aus dem November 2023. In Düsseldorf zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Drexler fiel für den Rest der Hinrunde aus, stand aber nach dem Jahreswechsel keine Sekunde auf dem Platz.