Rödinghausen. Beim Auswärtsspiel in Rödinghausen (0:0) musste der Defensivspieler verletzt vom Platz. Das sagt Trainer Fimpel zu seiner Leistung.

Für Finn Heiserholt war das Regionalliga-Auswärtsspiel in Rödinghausen etwas Besonderes. Der Sommer-Neuzugang der Schalker U23 stand bisher eher selten im Fokus. Die Königsblauen verpflichteten Heiserholt in einer Doppel-Funktion. Der ehemalige Lippstädter Kapitän arbeitet auf Schalke als Videoanalyst und trainiert regelmäßig mit der U23-Mannschaft. In Notfällen oder als Ergänzungsspieler läuft Heiserholt auch in Punktspielen auf. Seine letzte Partie absolvierte er am 7. Oktober beim 1:0 über Wiedenbrück. Heiserholt kam in der Endphase herein, um den Dreier zu sichern.