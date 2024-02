Gelsenkirchen. Benedikt Höwedes und der FC Schalke 04 finden wieder zusammen - der Ehrenkapitän wird Schirmherr der S04-Projekte zur EM 2024.

Nachdem Benedikt Höwedes am 17. Juni zum zehnten Ehrenspielführer des FC Schalke 04 gewählt worden war, äußerte sich Ex-Sportvorstand Peter Knäbel etwas kryptisch darüber, ob Höwedes einmal in aktiver Rolle zurückkehren wird. „Ich bin mir sicher, dass deine und Schalkes Zukunft auf die eine oder andere Art und Weise verbunden sein werden“, sagte Knäbel zum anwesenden Höwedes. Nun ist ein erstes gemeinsames Projekt bekannt: Höwedes wird als Schirmherr der Schalker die Projekte zur Europameisterwschaft 2024 begleiten, die S04 gemeinsam mit Stadt und Wirtschaft ausrichtet.

„Das Ruhrgebiet lebt den Fußball – und Schalke 04. Diese Leidenschaft möchte ich als Familienvater nicht nur meinen eigenen Kindern, sondern so vielen Mädchen und Jungen wie möglich vermitteln“, sagte Höwedes in einer von den Königsblauen veröffentlichten Pressemitteilung. „Ich habe lebhafte Erinnerungen an die WM 2006. Damals hat ganz Deutschland beim Turnier im eigenen Land mitgefiebert. Jetzt möchte ich meinen Verein und die Stadt, in der ich wunderbare Momente in meiner Karriere verbracht habe, dabei unterstützen, diese Euphorie erneut zu entfachen. Darauf freue ich mich sehr.“

Höwedes wird sich erstmals am Dienstag, 27. Februar, im Rahmen des Kick-offs zum Euro-Schulcup in der Katholischen Grundschule am Emscherbruch als Schirmherr vorstellen. Die Grundschulen Gelsenkirchens werden hochwertige Fußballpakete erhalten. Der Euro-Schulcup wird am 10. und 11. Juni auf dem Berger Feld ausgerichtet.

Schalkes Vorstandschef Matthias Tillmann freut sich, dass sich nach Gerald Asamoah, der EM-Botschafter Gelsenkirchens ist, eine weitere Klubikone im Vorfeld der EM engagiert. „Mit Benedikt Höwedes konnten wir eine besondere Persönlichkeit als Schirmherr gewinnen. Er ist ein absolutes Vorbild für Kinder und Jugendliche und identifiziert sich zu 100 Prozent mit Gelsenkirchen und Schalke 04.“

Schalke-Idol Höwedes: TV-Experte für Amazon Prime

Seit seinem Karriereende im Juli 2020 hat der inzwischen 35 Jahre alte Höwedes noch keine feste dauerhafte Aufgabe im Profifußball übernommen, er kümmert sich überwiegend um seine Frau und seine drei Kinder. Den Kontakt hat er aber nicht verloren: Er ist Teil des TV-Experten-Teams von Amazon Prime und war von August 2021 bis Dezember 2022 Teammanager der deutschen Nationalmannschaft. Zudem absolvierte er den Uefa-Management-Master-Studienkurs für Nationalspieler (MIP).

