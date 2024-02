Essen. Deutschlandweit ist der FC Schalke 04 bei den Zuschauerzahlen weit vorne dabei - und das im Zweitliga-Abstiegskampf. Spitzenreiter ist der BVB.

Was die Zuschauerzahlen angeht, setzt der FC Schalke 04 in der zweiten Bundesliga weiterhin Maßstäbe. Der „kicker“ hat eine Top-20-Liste mit den durchschnittlichen Zuschauerzahlen der deutschen Profiklubs (Bundesliga bis 3. Liga) erstellt. Schalke rangiert auf Platz drei.

Durchschnittlich 61.385 Fans haben sich die bisher elf Heimspiele der Knappen angesehen. Wenn das Stadion nicht ausverkauft war, war es in der Regel der Gästeblock, der Lücken aufgewiesen hat. Etwa beim 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden, als am Wochenende der Heimbereich ausverkauft war, aber nur knapp über 1000 Anhänger der Hessen vor Ort waren.

Vor Schalke rangieren nur der FC Bayern München (durchschnittlich 75.000 Zuschauer in elf Heimspielen, alle waren ausverkauft) und der große Rivale im Ruhrgebiet: Borussia Dortmund. Durchschnittlich 81.273 Menschen waren bei den bisher elf Heimspielen des BVB im Stadion zugegen. Spitzenwert in der deutschen Fußballlandschaft.

Die Fans von Borussia Dortmund strömen auch in dieser Saison in Scharen zu den Heimspielen des BVB. © Ralf Ibing /firo Sportphoto | Ralf Ibing

Hinter dem Spitzentrio folgen Eintracht Frankfurt (durchschnittlich 56.660 Zuschauer in zehn Heimspielen) und Zweitligist Hamburger SV (durchschnittlich 55.773 Zuschauer in zehn Heimspielen).

Zuschauerranking: Vier weitere NRW-Klubs in den Top 20

Mit Borussia Mönchengladbach (Platz sieben, durchschnittlich 50.091 Zuschauer in elf Heimspielen), dem 1. FC Köln (Platz acht, durchschnittlich 49.827 Zuschauer in elf Heimspielen), Fortuna Düsseldorf (Platz 13, durchschnittlich 37.553 Zuschauer in elf Heimspielen) und Bayer Leverkusen (Platz 17, durchschnittlich 29.957 Zuschauer in elf Heimspielen) sind weitere NRW-Klubs in den Top 20 vertreten.

Auch dank Schalke: 2. Liga hat Bundesliga am Wochenende getoppt

Die Zuschauerzahlen waren zuletzt schon einmal Thema. Am Wochenende ist es im deutschen Profifußball zu einem echten Novum gekommen. Erstmals hatten die neun Zweitliga-Heimspiele mehr Zuspruch als die neun Bundesligaspiele.

Während 261.099 Zuschauer den Weg in die neun Erstligastadien fanden, machten sich 284.643 Fans auf in die Arenen des Unterhauses. Das geht aus den offiziellen Zuschauerdaten hervor. Eine Differenz, die es noch nie zuvor gegeben hat.