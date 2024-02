Gelsenkirchen. Schalke 04 spielt am Samstag (20:30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Vor dem Zweitliga-Spiel äußert sich Karel Geraerts. Die PK heute im Live-Ticker.

Mit einem Zittersieg gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden konnte der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einfahren. Nach einem Elfmeter-Tor von Kenan Karaman (60.) kamen die keineswegs überzeugenden Schalker am Samstag zu einem glücklichen 1:0 (0:0). S04 zeigte keine gute Leistung, verschaffte sich aber Luft zur Abstiegsregion. Mit 26 Punkten hat Schalke nun vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und rückte bis auf einen Zähler an die Wiesbadener heran.

In Schlagdistanz ist auch der 1. FC Magdeburg, Schalkes Gegner am Samstagabend (20:30 Uhr, Sport1/Sky). Mit einem Sieg im Auswärtsspiel könnte S04 an der Mannschaft von Trainer Christian Titz vorbeiziehen. Die Gastgeber verschenkten zuletzt durch individuelle Fehler Punkte gegen Hertha BSC. Diese sind den Elbestädtern schon die ganze Saison immer wieder unterlaufen und kosteten zahlreiche Punkte. So auch beim wilden 3:4 im Hinspiel auf Schalke. Gegen die Hertha waren es am Freitagabend gleich drei, die die Gegentore verursachten und einen erstaunlich passiven Gegner erst ins Spiel zurück und dann auf die Siegerstraße brachten.

Schalke-PK mit Trainer Karel Geraerts heute im Live-Ticker

Schalke 04 machte zuletzt vor allem auswärts keine gute Figur. Die Leistungen in Kaiserslautern (1:4) und Kiel (0:1) waren unterirdisch. Kann Schalke auf fremden Plätzen die Wende einleiten und auf wen setzt Schalke-Trainer Karel Geraerts in Magdeburg? Diese und weitere Fragen wird der S04-Trainer am Donnerstag beantworten. Ab 13:30 Uhr sitzt der Belgier bei der Pressekonferenz in Gelsenkirchen auf dem Podium. Wir sind live dabei und berichten zum Start der Schalke-PK in diesem Artikel.

Im Hinspiel war die Magdeburger Niederlage auf Schalke – eingeleitet von einem dieser individuellen Patzer – Auftakt zu einer schwarzen Serie von sieben Ligaspielen in Serie ohne Sieg für den FCM.

Schalke-Gegner 1. FC Magdeburg überzeugt spielerisch

Eine Hypothek, an der die Magdeburger immer noch knabbern - und deren Wiederholung sie sich auf keinen Fall leisten können. Doch neben dem Ärger über die Fehler gibt es auch Dinge, die den FCM vor dem Highlight gegen Schalke in der ausverkauften MDCC-Arena optimistisch stimmen, wie Abwehrmann Tobias Müller betont: „Es gab kaum ein Spiel in dieser Saison, wo der Gegner besser war als Magdeburg. Wir müssen aus diesen Fehlern einfach lernen, weil in der zweiten Liga die Qualität einfach da ist, dass das bestraft wird.“