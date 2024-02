Gelsenkirchen. Eines der größten Talente der Knappenschmiede unterschreibt einen Profivertrag. Auch bei den Profis durfte sich Vitalie Becker schon zeigen.

Schon jetzt bastelt der FC Schalke 04 an seinem Kader für die Zukunft und stattet eines der Top-Talente der Knappenschmiede mit einem Profivertrag aus. Linksverteidiger Vitalie Becker wird langfristig an den Zweitligisten gebunden. In dieser Woche hat der 18-Jährige bis ins Jahr 2027 bei den Gelsenkirchenern unterschrieben.

Aktuell spielt Becker sein zweites U19-Jahr – und unter Trainer Norbert Elgert ist der Defensivspezialist Stamm- und Führungsspieler. In 16 der 17 Spiele der laufenden A-Junioren-Bundesliga-Saison stand Becker in der Startelf (ein Tor, drei Vorlagen), einmal führte er das Team sogar als Kapitän aufs Feld. Noch am Mittwoch spielte Becker im Revierderby gegen Borussia Dortmund (1:2) 90 Minuten für die Schalker U19.

Schalke-Talent Vitalie Becker war schon mit den Profis im Trainingslager

Auch erste Profi-Erfahrung durfte Vitalie Becker in der laufenden Saison schon sammeln. Für einen Kaderplatz in der 2. Bundesliga hat es zwar noch nicht gereicht, doch im Januar war er mit dem Team von Trainer Karel Geraerts im Trainingslager in Portugal. Auch auf erste Testspieleinsätze für die Profis kann Deutschlands U19-Nationalspieler schon zurückblicken – und überzeugte dabei.

Für Becker erfüllt sich mit der Unterschrift des Profivertrags ein Traum. Schon seit dem Kindesalter ist er ein Schalker. Als gebürtiger Bottroper machte er seine ersten Schritte beim SV Zweckel, ehe er im Alter von acht Jahren zu Schalke 04 wechselte. Bei den Königsblauen durchlief er in den zurückliegenden elf Jahren sämtliche Jugendmannschaften. Sogar einen wichtigen Titel gewann Becker mit Schalke in der Vergangenheit: 2021/22 wurde er unter Trainer Onur Cinel (inzwischen FC Liefering) Deutscher-B-Jugend-Meister. Teil dieser Meistermannschaft war damals unter anderem auch Assan Ouédraogo, der schon seit Saisonbeginn dauerhaft zu den Profis von Schalke 04 zählt.

