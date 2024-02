Gelsenkirchen. Revierkracher in der U19: Heute Abend steigt das Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Der Live-Ticker.

Die U19 des FC Schalke 04 empfängt heute Borussia Dortmund zum Revierderby. Anstoß im Parkstadion ist im 18:30 Uhr. Das Nachholspiel des 12. Spieltags ist gleichzeitig das Duell des Zweiten gegen den Ersten.

Mit einem Sieg könnten die in dieser Spielzeit bislang überragenden Dortmunder auf zwölf Punkte davonziehen und zumindest in der West-Staffel bereits für eine Vorentscheidung sorgen. Bei einem Erfolg der Knappen würde der Abstand dagegen auf sechs Punkte schrumpfen und möglicherweise wieder ein wenig Spannung in den Kampf um die U19-Krone des Westens kommen.

Schalke gegen BVB: Das U19-Derby heute im Live-Ticker

+++ Ab 18:15 Uhr berichten wir in diesem Artikel live über das Revierderby +++

Allerdings: Bei Norbert Elgert und seiner Elf dürfte der Blick vorrangig nach unten gehen, schließlich qualifiziert sich auch der Tabellenzweite für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Der Abstand auf die drittplatzierten Leverkusener beträgt zur Zeit vier Punkte.

Schalke 04 setzt gegen den BVB auf eine gute Form. „In den letzten Monaten haben wir uns auch ein bisschen was erarbeitet. Wir sind gut drauf“, analysierte auch Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert vor dem prestigeträchtigen Duell. „Nach dem Verl-Spiel haben wir uns gut erholt, gehen voller Vorfreude in die Partie und wollen oben dranbleiben“, blickte der 67-Jährige voraus. Die Marschroute ist jedenfalls klar: „Wir werden alles raushauen, was wir haben - aber das ist selbstverständlich. Das machen wir gegen jeden Gegner.“

BVB behielt gegen Schalke zuletzt die Oberhand

In den vergangenen Jahren behielten allerdings meist die Dortmunder die Oberhand. Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gingen an Schwarz-Gelb, das Halbfinal-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft 2022 war das einzige Spiel, das Schalke seit 2020 gewinnen konnte (1:0) - allerdings nach einer 1:5-Pleite im Hinspiel.

