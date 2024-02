Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 will den Deal mit der Agentur Sportfive am Dienstag offiziell verkünden. Was sich die Königsblauen davon erhoffen.

Offiziell verkündet der FC Schalke 04 erst am Dienstag, was die Mitarbeiter bereits seit Montag wissen: Ab dem 1. März intensivieren die Königsblauen die Zusammenarbeit mit der Sportmarketing-Agentur Sportfive. Bild berichtete darüber zuerst – doch was umgangssprachlich als „Verkauf der Marketingrechte“ bezeichnet wird, stellt sich im Detail nach Informationen dieser Zeitung nicht ganz so drastisch dar.