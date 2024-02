Gelsenkirchen. Gegen Wiesbaden setzte Schalke auf Ouwejan und Brunner als Schienenspieler. So bewertet Trainer Geraerts ihre Leistungen.

Zeit für die wartenden Journalisten hatte Cedric Brunner am Samstagnachmittag nicht. Er habe viel Besuch, um den er sich kümmern müsse, lautete die Entschuldigung des Rechtsverteidigers des FC Schalke 04 beim Gang durch die Mixed Zone. Kein Wunder, feierte der Schweizer am Samstag doch seinen 30. Geburtstag. Eindrücke von der Feier in einem Düsseldorfer Café gewährte Brunner seinen Instagram-Followern am Samstagabend.