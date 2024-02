Gelsenkirchen. Wieder hat Kenan Karaman Schalke zum Sieg geführt. Er hat den Abstiegskampf angenommen – und weiß, was für den Klub auf dem Spiel steht.

Nach dem Applaus für die Unterstützung der Nordkurve beim 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden machten sich die Profis schon auf dem Weg in die Kabine, als ein Spieler von den Fans noch besonders gefeiert wurde. Mit der Melodie des Achtzigerjahre-Hits „Give it up“ von KC & The Sunshine Band besangen die Fans von Schalke 04 ihren Offensivspieler Kenan Karaman.