Arena-Panne: Schalke verkündet Einwechslung von Ex-Spieler

Gelsenkirchen. Seit Saisonbeginn spielt Can Bozdogan für Besiktas. Auf Schalke wurde nun fälschlicherweise seine Einwechslung angesagt.

Kuriose Szene in der Schlussphase des Fußball-Zweitligaspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Sandhausen (5:2). Als der Gelsenkirchener Trainer Dimitrios Grammozis in der 87. Minute einen Dreifachwechsel vollzogen hat, wurde in der Schalker Arena die Einwechslung von Can Bozdogan auf dem Videowürfel eingeblendet. Aber: Der 20-Jährige spielt seit Saisonbeginn gar nicht mehr für S04.

Bei vielen der 46.319 Zuschauer in der Schalker Arena sorgte diese technische Panne für ein Schmunzeln. Statt Bozdogan, der im August an den türkischen Meister Besiktas ausgeliehen worden ist, wurden Mehmet Can Aydin, Henning Matriciani und Marc Rzatkowski eingewechselt. Das Feld verließen Thomas Ouwejan, Marius Bülter und Reinhold Ranftl.

Abgesehen von dieser technischen Panne lief es bei den Schalkern im Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Samstagmittag allerdings ziemlich rund - gerade in der zweiten Halbzeit. Denn alle fünf Tore sind die Königsblauen nach dem Seitenwechsel gelungen. Ouwejan (58.), Bülter (64., 76.), Rodrigo Zalazar und ein Eigentor von Sandhausens Zhirov (72.) sorgten für die fünf Schalker Tore. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04