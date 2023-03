Ansetzungen stützen Schalkes TV-Geld-Forderungen

Es ist mehr als nur ein normales Bundesligaspiel. Wenn am Samstag der VfL Bochum und der FC Schalke 04 im kleinen Revierderby aufeinandertreffen, dann geht es um viele Emotionen, unfassbar wichtige Punkte im Abstiegskampf und darum, Trends zu bestätigen oder zu durchbrechen. Ist das Spiel also schon ein Endspiel um den Klassenerhalt? VfL-Cheftrainer Thomas Letsch stellt sich den Fragen von unserem VfL-Reporter Ralf Ritter und Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Essen. Schalke fordert in den kommenden Rechte-Verhandlungen mehr Geld für die Quotenlieferanten. Eine Statistik stützt die Forderungen. Ein Kommentar.

Sportlich läuft es für den FC Schalke 04 in der aktuellen Bundesliga-Saison gar nicht, die Königsblauen stehen am Tabellenende. Und doch sind die Einschaltquoten bei Spielen der Königsblauen so attraktiv, dass sie von den Rechteinhabern Sky und DAZN dauernd für Einzelspiele angefordert werden. Eine Statistik belegt: In dieser Saison bestritt nur Borussia Mönchengladbach mehr exklusive Partien.