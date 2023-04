FC Schalke 04 Angriff auf Schalke-Fan in Hoffenheim: Security-Mitarbeiter muss in den Knast

Sinsheim. Ein schlimmer Vorfall beim Bundesligaspiel Hoffenheim gegen Schalke hat Folgen für einen Security-Mitarbeiter. Er verletzte einen S04-Fan schwer.

Sportlich hat dem FC Schalke 04 die Unterstützung durch bis zu 15.000 S04-Anhänger beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim nicht viel gebracht. Die Königsblauen verloren das wichtige Spiel um den Klassenerhalt mit 0:2 in Sinsheim. Dennoch hatte die Schalker Faninvasion bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Um den Ansturm der Knappen-Anhänger einigermaßen in Bahnen zu halten, hatten die Kraichgauer die Anzahl ihrer Security-Mitarbeiter deutlich erhöht.

Offenbar war dabei nicht nur Fachpersonal im Einsatz. Jedenfalls sitzt ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma nun hinter Schloss und Riegel. Denn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 40-jährigen Mann erlassen. "Dieser war am 09.04.2023 als Sicherheitsmitarbeiter beim Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke eingesetzt und geriet hierbei nach dem Spiel mit einem Anhänger der Gästemannschaft in Streit. In dessen Verlauf stieß der Tatverdächtige den Mann eine Treppe herunter", schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung. "Durch den Sturz erlitt der Mann schwerste Verletzungen im Kopfbereich und schwebte zunächst in Lebensgefahr."

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei sei der nun im Gefängnis sitzende Mann als Tatverdächtiger identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt.

Ärger bei Schalke-Spiel in Hoffenheim: Ermittlungen dauern an

Am Mittwoch wurde der Beschuldigte der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. "Sie setzte den Haftbefehl antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Ermittlungen zum Fall dauern noch an.

