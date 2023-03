Analyse: Wie sich Schalkes Zahlen seit 2013 entwickelt haben

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Schalke-Trainer Thomas Reis muss in der Kabine richtig laut werden | 19:04 – der Schalke-Talk nach dem 1:1 in Augsburg

Gelsenkirchen. Wie haben sich die Geschäftszahlen des FC Schalke 04 in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? Die große Analyse offenbart Erstaunliches.

Am 8. März 2019 setzten Peter Peters, Alexander Jobst und Christian Heidel ihre Unterschrift unter den Konzernabschluss des FC Schalke 04 für das Jahr 2018. Zu verkünden hatte der damalige Vorstand nur Positives. Schalke lebte von der in der Saison 2017/18 erreichten Vizemeisterschaft, den Champions-League-Einnahmen, üppigen TV- und Sponsoring-Verträgen. Der Klub war nicht ganz, aber doch sehr weit oben. Im Punkt negatives Eigenkapital betrug der Wert sogar 0,00 Euro. "Der Fehlbetrag wurde ins Positive gedreht" heißt es in dem Bericht - 7.646.536,79 Euro hatten die Schalker auf ihrem Konto. Vier Jahre später stellte kürzlich Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers den Abschluss für 2022 vor. Ein Vergleich lohnt sich.