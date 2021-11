Analyse: Wie Schalke und Werder bisher mit dem Abstieg umgingen

Gelsenkirchen. Werder Bremen und der FC Schalke 04 treffen in der 2. Bundesliga aufeinander. Wie sind beide mit dem Abstieg bis jetzt umgegangen? Eine Analyse

Was haben der FC Schalke 04 und Werder Bremen dem Fußball-Geschichtsbuch für tolle Kapitel beschert – am 6. August 2004 war das Duell der beiden Teams sogar einmal ein Eröffnungsspiel der Bundesliga. Der amtierende Meister Werder traf auf die aufstrebenden, von Jupp Heynckes trainierten Schalker. Doch dann beschädigte ein Bagger in Stadionnähe eine Kabelmuffe – und das Flutlicht fiel für 65 Minuten aus. Das war die verrückteste von vielen wilden Geschichten.

An diesem Samstag kommt noch eine weitere hinzu. Bremen und Schalke treffen erneut aufeinander (20.30 Uhr/Sky und Sport 1), zum 113. Mal in einem Pflichtspiel. Aber zum ersten Mal in der 2. Bundesliga. Zwei Mannschaften, die national und international jahrzehntelang zur Spitze gehörten – auf einmal nur zweitklassig? Daran müssen sich die deutschen Fußballfans noch gewöhnen. Vor dem unvorstellbaren Top-Spiel nehmen wir beide Klubs unter die Lupe: Wie sind sie mit dem Abstieg umgegangen?