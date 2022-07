Alex Kral: Schalke hat sich im Juni zum ersten Mal gemeldet

Schalke-Zugang Alex Kral im ersten Training am Freitag in Mittersill.

Mittersill. Schalke-Zugang Alex Kral ist in Mittersill ein großes Gesprächsthema bei den Fans. In einer Medienrunde sprach er über den Ablauf des Transfers.

Es war der längste Arbeitstag für die Profis des FC Schalke 04 im Trainingslager in Mittersill: Insgesamt vier Stunden in zwei Trainingseinheiten ließ Trainer Frank Kramer die Profis schwitzen – auf dem Programm: Athletik, Spielformen, Standardsituationen. Einer, der erst Donnerstag ankam, ist schon mittendrin: Zugang Alex Kral. Ablösefrei kam der 24-Jährige von Spartak Moskau. „Ich bin richtig glücklich, hier zu sein. So viele Fans in einem Trainingslager habe ich noch nie erlebt“, sagte Kral.