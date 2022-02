Aktuell fehlt Schalke 04 die Aufstiegs-Klasse

Karlsruhe. Der FC Schalke 04 kommt beim KSC nicht über ein gerechtes 1:1 hinaus. Die Konkurrenten sind konstanter, spielerisch stärker und kaltschnäuziger.

Mitten im Umbau befindet sich das Wildparkstadion in Karlsruhe. Doch auch auf nur zwei fertigen Tribünenseiten machten 15.000 Fans viel Krach. Der Karlsruher SC holte gegen Schalke 04 ein Unentschieden – und während der KSC johlte, hinterließ das Spiel enttäuschte Schalker. Vom Verlierer des Spieltages zum Gewinner zum Verlierer – das Auf und Ab geht weiter und beginnt Schalke zu nerven.

Gerecht 1:1 (1:1) endete das hart umkämpfte Spiel – Simon Terodde (28.) traf für Schalke, Kyoung-Rok Choi (34.) für den KSC. Beide Teams hatten je einen Pfostenschuss. Es war aber eher Grätschfestival als Genuss. Da blickten viele Fans der Königsblauen am Sonntag neidisch zum Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (2:3), das zu einem Spektakel wurde und einen Eindruck bekräftigte: Schalke steht zwar auf Platz fünf, auf dem Papier ist durch das Remis im Wildpark gar nichts Schlimmes passiert, drei Punkte Rückstand sind in zehn Spielen locker aufzuholen. Doch es fühlt sich für viele Schalker gerade nicht danach an, als hätte die Mannschaft genug Klasse, am Ende wirklich unter den Top 3 zu stehen.

Was Schalke noch fehlt, zeigen die vier größten Konkurrenten. Tabellenführer Bremen beispielsweise gewann acht der vergangenen neun Spiele, dominiert die Liga. Schalke gelangen im Herbst 2021 einmal vier Siege in Folge – das war die einzige erwähnenswerte Serie. Mitten in der Endphase der Saison patzen die Schalker zudem auswärts. Nur eins der vergangenen acht Spiele konnten sie gewinnen.

Pieringer vergibt den Matchball

Auch der Tabellenzweite Darmstadt 98 hat Schalke etwas voraus – die Kaltschnäuzigkeit. Im Spiel der Lilien am Samstag bei Dynamo Dresden stand es kurz vor Schluss Unentschieden. Doch Mathias Honsak traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg. Die Königsblauen vergaben ihren Matchball in Karlsruhe: Marvin Pieringer scheiterte in der 90. Minute freistehend, es blieb beim 1:1. „Das war eine tausendprozentige Chance“, sagte Grammozis. „Diesen Lucky Punch hätten wir gut gebrauchen können“, ärgerte sich Torjäger Terodde.

Der Tabellendritte FC St. Pauli überzeugt mit viel mehr Spielwitz – einer wie Mittelfeld-Regisseur Daniel-Kofi Kyereh (sieben Tore, zehn Vorlagen) fehlt in Schalkes Aufgebot, das zu oft von Einzelspielern profitiert. Das Führungstor in Karlsruhe war erneut einer Ecke von Thomas Ouwejan zu verdanken, die Terodde verwandelte. Ouwejans Qualitäten hob KSC-Trainer Christian Eichner hervor: „Wie der die Bälle reinschlägt, das ist ja krank.“ Grammozis’ Rüge des stumpfen KSC-Rasens, der das Kombinationsspiel seines Teams schwierig gemacht habe, taugte nicht als Ausrede. Für Tiki-Taka-Spielzüge ist dieses Schalke nicht bekannt.

Und auch der Tabellenvierte HSV hat eine eigene, offensive Note. Keine Mannschaft der Liga hat mehr Ballbesitz (62 Prozent im Schnitt, Schalke kommt auf 50) und eine bessere Passquote (85,7 Prozent, Schalke 81). Die Hamburger verloren gegen Bremen erst ihr drittes von bisher 27 Pflichtspielen.

Doch wofür steht Schalke in diesem engen Aufstiegsrennen? Grammozis rechtfertigte sich für schwächere Tage wie in Karlsruhe: „Man erwartet immer spielerische Lösungen von uns. Es gibt aber auch viele Spiele, die man über die Körperlichkeit bestehen muss.“ Klar ist aber: Technik, Form, Konstanz – das spricht nicht für Schalke. Aber was dann? Die Heimspiele, zum Beispiel gegen Bremen und St. Pauli oder nun gegen Rostock (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). „Jetzt müssen wir wieder zu Hause die Punkte holen“, sagte Terodde. Damit Schalke vom Verlierer zum Gewinner wird – erneut.