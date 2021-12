Abstieg und Krawalle: Das waren die meistgelesenen Schalke-Texte 2021

Die Mannschaftsbusse des FC Schalke 04 in Bielefeld - einige Stunden später standen sie vor der Veltins Arena und Fans wurden gegenüber der Mannschaft übergriffig.

Gelsenkirchen. Der Bundesliga-Abstieg hat rund um Schalke 04 im Jahr 2021 für den meisten Gesprächsstoff gesorgt. Wir blicken auf die meistgelesenen Texte.

Nein, ruhig war das Jahr 2021 für den FC Schalke 04 nicht. In den vergangenen Monaten gab es bei den Königsblauen zahlreiche Aufreger und Skandale. Am meisten bewegt hat die Fans der Königsblauen (natürlich) der Abstieg aus der Bundesliga.

Wir blicken auf die meistgelesenen Artikel des Jahres zurück.

1. Schalke steigt ab – die Nacht der Schande und ihre Folgen

Nach der 0:1-Niederlage in Bielefeld Ende April stand endgültig fest: Schalke steigt ab. Bei den vielen Anhängern sorgte diese Gewissheit für viel Trauer – bei einigen auch zu Wut.

Das musste die Schalker Mannschaft feststellen. Um kurz nach 1 Uhr am Mittwochmorgen wollte sich das Team nach der Rückreise aus Ostwestfalen einer Gruppe aufgebrachter Anhänger stellen, um das Gespräch zu suchen. Doch die Situation eskalierte und einzelne Fans schlugen S04-Profis, zerstörten ihre Autos und jagten die Fußballer. Ein absolut unwürdiges Schauspiel und der traurige Höhepunkt einer miserablen Bundesligasaison von S04.

2. Zwischenfälle rund um Dresden-Spiel: Polizistin und Ordner verletzt

Mehr als 50.000 Fans strömten zum Heimspiel der Schalker gegen Dynamo Dresden in die Arena – und auch 5.000 bis 7.000 Anhänger der Sachsen hatten sich im Oktober auf den Weg nach Gelsenkirchen gemacht.

Das allerdings blieb nicht folgenlos, obwohl das Zweitligaspiel schon im Vorfeld als „Risikospiel“ eingestuft worden war. Bei Ausschreitungen rund um die Partie wurden mehrere Ordner und Schalke-Fans von gewaltbereiten Dresdenern verletzt, ja sogar eine Polizistin angefahren.

Dynamo Dresden Fans und die Polizei im Umfeld der Schalker Arena. Foto: firo

3. Rechenspiele zum drohenden Schalke-Abstieg

Obwohl Schalke seit Saisonbeginn im Tabellenkeller gesteckt hatte, hofften viele der Fans noch lange auf den Klassenerhalt. So lange der Verbleib in der 1. Bundesliga rechnerisch möglich war, war das Interesse an unseren Rechenspielen zum möglichen Klassenerhalt groß.

4. Asamoah-Interview nach dem Schalke-Abstieg

Mit Tränen in den Augen stand Gerald Asamoah nach dem besiegelten Abstieg vor den Fernsehkameras und musste erklären, was kaum zu erklären war. Dabei ließ die S04-Ikone seinen Emotionen freien Lauf und machte auch den Profis den Vorwurf, im Saisonverlauf nicht alles für Schalke 04 gegeben zu haben.

Enttäuscht nach dem Abstieg von Schalke 04: Gerald Asamoah Foto: firo

5. Anonymer Schalke-Profi spricht über Gewaltszenen

Videos, die zeigen, wie Schalke-Profis in der Abstiegsnacht auf dem Arenaring vor den gewaltbereiten Fans davongelaufen sind, wurden in den Medien hundertfach verbreitet. Am Tag danach äußerte sich ein Spieler anonym zu den Vorfällen. „Die Fans sind auf uns losgegangen. Wir sind ab dann nur noch gerannt. Das war Angst, pure Angst!“, sagte er. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04