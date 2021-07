7:0! Schalke gewinnt Geheim-Test gegen Oberligisten Velbert

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat ein geheimes Testspiel gegen den Oberligisten SSVg Velbert mit 7:0 (6:0) für sich entschieden. Hattrick von Marvin Pieringer.

Erst stark angefangen, dann ebenso stark nachgelassen: Schalke 04 hat gegen den Oberligisten SSVg Velbert am Dienstagabend in einem kurzfristig abgeschlossenen Testspiel mit 7:0 (6:0) gewonnen. Die Partie auf dem Schalker Vereinsgelände fand ohne Zuschauer statt. Trainer Dimitrios Grammozis nutzte die Gelegenheit, um seinen Ersatzspielern Matchpraxis zu geben. Mit dabei waren aber auch Omar Mascarell und Amine Harit, die noch verkauft werden sollen und in der Zweiten Liga nicht mehr eingesetzt werden.

Schalke-Stürmer Marvin Pieringer gelingt ein Hattrick

Von den Reservisten in den Vordergrund spielte sich insbesondere Stürmer Marvin Pieringer, dem in der ersten Halbzeit binnen 15 Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang (1., 5., 15. Minute). Der vom SC Freiburg ausgeliehene Pieringer war dabei hart im Nehmen: Bei seinem ersten Treffer nach Vorarbeit von Mascarell und Kerim Calhanoglu rutschte der Schalker auf nassem Rasen gegen den Pfosten, verletzte sich dabei aber zum Glück nicht. Seine beiden weiteren Treffer erzielte der lange Angreifer, der in der vergangenen Saison in der Zweiten Liga für Absteiger Würzburg geknipst hatte, mit dem Kopf – das 3:0 war schulmäßig gemacht.

Schalkes Talente blieben auch danach am Drücker: Der junge Linksverteidiger Calhanoglu verwandelte einen Freistoß direkt zum 4:0 (23.). Der Zweitligist drückte in dieser Phase aufs Tempo und machte den Unterschied von drei Klassen deutlich. Natürlich hatten auch Mascarell und Harit, die sich im Training laut Grammozis tadellos verhalten, daran ihren Anteil – Harit erzielte auch zwei Tore: In der 27. Minute traf der Marokkaner zum 5:0, kurz vor der Pause besorgte er nach schönem Doppelpass mit dem spielstarken Pieringer das 6:0 (43.). Damit hatte es sich dann aber auch.

Nach dem Wechsel agierte Schalke längst nicht mehr so zielstrebig. Es fehlte die Bewegung, außerdem vereitelte der eingewechselte Velberter Torwart Marcel Lenz (der in der Knappenschmiede ausgebildet wurde) mit einigen starken Paraden weitere Tore von Harit. So trudelte die Partie zum Schluss aus: Nach den sechs Toren vor der Pause gelang in der zweiten Halbzeit nur dem eingewechselten Can Bozdogan noch das 7:0 (75.). In der Vorbereitung hatte Velbert gegen den VfL Bochum bereits mit 0:9 verloren – Schalkes zweiter Anzug beließ es bei zwei Toren weniger.

Von den Spielern, die beim Zweitliga-Auftakt gegen Hamburg (1:3) dabei waren, begannen gegen Velbert nur Torwart Michael Langer sowie die gegen den HSV eingewechselten Timo Becker und Blendi Idrizi – es ging halt um Spielpraxis für die Reservisten. Sein Schalke-Debüt gab in der zweiten Halbzeit Torwart Martin Fraisl – zu tun bekam er aber nichts.

Schalke: Langer (46. Fraisl) – Becker, Wouters, Matriciani – Aydin, Mascarell (62. Mercan), Calhanoglu – Idrizi (62. Kasparos), Mikhailov (62. Bozdogan) – Harit, Pieringer (62. Krasniqi).

Tore: 1:0 Pieringer (1.), 2:0 Pieringer (5.), 3:0 Pieringer (15.), 4:0 Calhanoglu (23.), 5:0 Harit (27.), 6:0 Harit (43.), 7:0 Bozdogan (75.).

