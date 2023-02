5:1! Schalke-Trio und Deutschlands U 16 putzen Frankreich

Schalkes Ben Weber – hier gegen Frankreichs Enzo Sternal (Nummer 11) – stand am Mittwoch beim 5:1-Sieg in der Startelf der U-16-Nationalmannschaft Deutschlands.

Vila Real de Santo António. Die deutsche U-16-Nationalmannschaft mit drei Schalkern erwischt beim Uefa-Entwicklungsturnier einen Traumstart. Das sagt Trainer Michael Prus.

Die U-16-Fußballer Deutschlands, zu deren Aufgebot drei Talente des FC Schalke 04 gehören – Taycan Etcibasi, Ben Weber und der nachnominierte Kayhan Sayman –, haben beim Uefa-Entwicklungsturnier an der Algarve einen Traumstart hingelegt. Das Team von Trainer Michael Prus, des ehemaligen Profis der Königsblauen, triumphierte am Mittwoch in Vila Real de Santo António im ersten von drei Länderspielen gegen Frankreich. Mit 5:1 (2:0).

„Das Ergebnis täuscht, denn der Unterschied zwischen den Mannschaften war nicht so groß“, sagte der seit Samstag 55-jährige Michael Prus, der Ben Weber aus dem Schalker U-16-Westfalenligateam in seiner Startelf aufgeboten hatte, auf dfb.de. „Wir waren aber heute sehr konsequent im Ausnutzen unserer Torchancen. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, Frankreich hat uns sehr gefordert. Aber die Spieler haben gesehen, dass sie sich belohnen können, wenn sie viel investieren.“

Schalkes Taycan Etcibasi und Kayhan Sayman werden eingewechselt

Gleich fünf unterschiedliche Spieler trugen sich im Auftaktspiel in Portugal in die deutsche Torschützenliste ein. Vor 350 Zuschauern eröffnete Niklas Swider von Borussia Mönchengladbach den Torreigen (21.), kurz vor der Pause legte Luca Erlein von der TSG 1899 Hoffenheim nach (44.). Nach dem Wechsel erhöhten Ken Izekor von Bayer 04 Leverkusen (63.) und Otto Stange vom Hamburger SV per Foulelfmeter (82.) auf 4:0.

Fünf Minuten später kam auch das Duo aus dem Schalker U-17-Bundesligateam zum Einsatz: Taycan Etcibasi sowie Kayhan Sayman für seinen königsblauen Vereinskollegen Ben Weber. Zwar verwandelte Enzo Faty für die Franzosen dann ebenfalls noch einen Foulelfmeter (90.) zum 1:4-Anschlusstreffer, aber Adin Licina vom FC Bayern München stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand für die Deutschen wieder her (90.+3).

Deutschland trifft am Freitag auf Portugal und am Montag auf die Niederlande

Weiter geht es für die U-16-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag (10. Februar, ab 14 Uhr) gegen Gastgeber Portugal. Zum Abschluss des Turniers trifft das Prus-Team am Montag (13. Februar, ab 11 Uhr) auf die Niederlande. Diese beiden Mannschaften treffen in der zweiten Partie des Tages aufeinander.

Im Frühjahr folgen dann mit Doppelländerspielen gegen Italien (24. und 27. März) und erneut Frankreich (25. und 28. Mai) die nächsten Maßnahmen für Deutschlands U-16-Team. (AHa/dfb.de)

