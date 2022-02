5:0! Schalkes U17 mit Ansage vor dem Kracher gegen den BVB

Leverkusen. In Leverkusen muss man erst einmal 5:0 gewinnen – und Schalkes B-Jugendtrainer Onur Cinel sah drei Tage vorm Derby sogar nach Luft nach oben.

Die U17 des FC Schalke 04 scheint sehr gut gerüstet zu sein für das Spitzenspiel in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga am Mittwoch gegen Borussia Dortmund. Die Generalprobe absolvierte der Knappen-Nachwuchs jedenfalls mit Bravour. Er gewann beim Tabellenzwölften Bayer Leverkusen souverän mit 5:0 und zog dank der jetzt besseren Tordifferenz an Fortuna Düsseldorf vorbei auf Rang zwei.

„Das war ein verdienter, ein reifer Sieg. In Leverkusen muss man erst einmal in dieser Höhe siegen. Wir sind sehr zufrieden, auch weil wir erneut ohne Gegentor geblieben sind“, kommentierte Trainer Onur Cinel. „Wir treten die Heimfahrt aber auch mit der Gewissheit an, dass wir noch ein paar Sachen besser machen können.“ Auf Nachfrage konkretisierte er seine Aussage: „Wir hätten präziser und besser in die Tiefe spielen können.“

Schalker U17 mit Traumstart bei Bayer Leverkusen

Die Partie im Ulrich-Haberland-Stadion begann für die Schalker nach Maß. Bereits nach fünf Minuten brachte Vitalie Becker die Gäste mit einem Distanzschuss und mit Unterstützung von Bayers Torhüter Luca Novodomsky mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Assan Ouedraogo nach Zuspiel von Vitalie Becker auf 2:0. Und nach 20 Minuten, nach einem weiteren Treffer von Niklas Dörr, stand es sogar 3:0 für die Königsblauen.

Danach ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen. Sie schonten die in dieser Saison ohnehin schon arg gebeutelten Leverkusener und schlugen erst nach über einer Stunde wieder zu. Enes Rüzgar erhöhte auf 4:0, und Philip Buczkowski stellte den 5:0-Endstand her.

Mit dem BVB wartet am Mittwoch ein anderes Kaliber

Onur Cinel, Trainer der Schalker B-Jugend, bereitet sein Team jetzt auf das Topspiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund vor. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Von den Gastgebern kam während der gesamten Partie wenig. Vielleicht hatte sie der Schalker Traum-Start zu sehr geschockt. Schalke hatte jedenfalls kaum Mühe, um im zehnten Spiel dieser Saison zum sechsten Mal die Null zu halten. Ob das auch auf Mittwoch gelingt, ist ein anderes Thema. Und Borussia Dortmund wird wohl ein anderes Kaliber als Leverkusen sein.

Tore: 0:1 Vitalie Becker (5.), 0:2 Assan Ouedraogo (7.), 0:3 Niklas Dörr (20.), 0:4 Enes Rüzgar (61.), 0:5 Philip Buczkowski (67.).

FC Schalke 04 U17: Podlech, Bulut, Becker, Barthel, Likaj (57. Mutanda Kasongo), Hadzha (63. Nacu), Rüzgar (63. Tairi), Grüger, Dörr (63. Burlet), Osmani (51. Buczkowski), Ouedraogo.