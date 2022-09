25 Jahre Schalke-Sponsor: Veltins-Chef Huber erinnert sich

Ein Meilenstein war 2005 die Umbenennung des neuen Schalker Stadions in Veltins-Arena: Michael Huber (Mitte), der Generalbevollmächtigte der Brauerei, stößt mit Schalkes Manager Rudi Assauer (links) und Präsident Gerd Rehberg darauf an.

Meschede-Grevenstein. Seit 25 Jahren ist Veltins Sponsor des FC Schalke 04. Ein Interview mit Michael Huber, dem Generalbevollmächtigten der Brauerei.

Kurz vor dem Ziel auf dem Weg zur Brauerei Veltins im zu Meschede gehörenden Grevenstein im Hochsauerlandkreis wird der Besucher von einer großen Schalke-Fahne in einem Vorgarten begrüßt. Michael Huber, der am Montag 73 Jahre alt wird, bestreitet lachend, dass er sie dort persönlich gehisst habe. Aber über Fans des FC Schalke 04 in der Umgebung seines Unternehmens freut sich der Generalbevollmächtigte schon sehr. Kein Wunder: Seit 25 Jahren ist die Brauerei nun Sponsor des Fußball-Bundesligisten.