FC Schalke 04 19:04 - Der Schalke-Talk: So will S04 den BVB überraschen

Essen. Schalke geht nach dem 3:1 gegen den VfL Bochum mit Rückenwind ins nächste Derby gegen den BVB. In unserem Video-Format sprechen wir über S04.

Die Erleichterung war groß am Samstagabend: Mit 3:1 (1:0) bezwang Schalke 04 den VfL Bochum und feierte den ersten Saisonsieg nach dem Wiederaufstieg. Sechs Punkte aus sechs Spielen - dieser Saisonstart ist nicht überragend, für einen Aufsteiger aber okay. Nun wartet eine große Aufgabe in Dortmund gegen den BVB.

19:04 - Der Schalke-Talk: Wir analysieren Lage bei S04

Über das Ergebnis und mehr diskutieren wir in der fünften Folge unseres neuen Video-Formats "19:04 - Der Schalke-Talk". WAZ-Redakteur Matthias Heselmann spricht mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst über Stärken und Schwächen des Schalker Teams, über den überragenden Mittelfeldspieler Tom Krauß, aber auch über Wackel-Torwart Alexander Schwolow - in genau 19:04 Minuten wird die Lage bei den Königsblauen analysiert. Dieses Talk-Format wird nach jedem Schalke-Spiel zu sehen sein.

Zum Schluss blicken wir auf das anstehende Spiel - das große Derby bei Borussia Dortmund (Samstag, 17. September, 18.30 Uhr/Sky). Der BVB steht während der Woche vor einem wichtigen Auswärtsspiel in der Champions League bei Manchester City. Ist das ein Vorteil für Schalke? Auch das ist bei uns ein Thema. (aer)

