14:0-Erfolg für Schalke - Gastspieler dreht beim Debüt auf

Gelsenkirchen. Beim 14:0 über Landesligist Hamborn 07 fliegen Neuzugang Pieringer viele Sympathien zu. Gastspieler Mikhailov trifft doppelt. Fährmann verletzt.

Auf den ersten Auftritt von Marius Bülter müssen Schalkes Fans noch etwas warten. Der am Samstag von Union Berlin verpflichtete Offensiv-Antreiber fehlte beim 14:0 (4:0) im Vorbereitungsspiel gegen Landesligist Hamborn 07, weil er sich den obligatorischen Leistungstest unterziehen musste. Erst während des Trainingslagers im österreichischen Mittersill, zu dem die Königsblauen am Dienstag aufbrechen, wird Bülter Kostproben seines Könnens abgeben.

Aber auch ohne Bülter kamen die Anhänger im Test gegen die Hamborner „Löwen“ auf ihre Kosten. S04-Neuzugang Marvin Pieringer genießt bereits viele Sympathien und kann so etwas wie der junge Publikumsliebling der neuen Saison werden.

Schalke-Zugang Pieringer auch bei weiblichen Fans hoch im Kurs

Vor allem beim Großteil der weiblichen Fans scheint der 21-jährige Stürmer, der vom Bundesligisten SC Freiburg auf Leihbasis in den Ruhrpott gewechselt ist, hoch im Kurs zu stehen. Auf der Tribüne des Parkstadions gab es schon beim Warmmachen viel Beifall für Pieringer - und auch für seine Teamkollegen.

Auch sportlich deutete der Angreifer an, dass er für Schalke eine Verstärkung werden kann. Beim Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 bewies er seinen Torriecher (35.). Zuvor hatte Pieringer seinen Sturm-Kollegen Benito Raman mustergültig in Szene gesetzt, aber der Belgier nagelte das Zuspiel an den Außenpfosten (31.).

Einige Minuten zuvor hatte es Raman besser gemacht. Schon nach 360 Sekunden besorgte er durch einen Schuss die frühe Schalker Führung. Salif Sané ließ per Kopfball das 2:0 folgen (10.). Hamborn hatte mit dem Schalker Offensivwirbel der Anfangsphase sichtliche Probleme. Blendi Idrizi erzielte nach 15 Minuten den dritten Schalker Treffer.

Danach ließ es Schalke bei 28 Grad Außentemperatur etwas ruhiger angehen. Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis, der neben Bülter auch auf Ralf Fährmann (Platzwunde im Training), Ahmed Kutucu (Belastungssteuerung), Amine Harit und Omar Mascarell (beide individuelles Training) verzichten musste, wechselte fast komplett durch.

Die Neuzugänge Simon Terodde (r.) und Victor Palsson klatschen nach einem von zahlreichen Schalke-Toren gegen Hamborn 07 ab. Foto: Getty.

Gastspieler Jaro Mikhailov (17/Zenit St.Petersburg) benötigte keine Anlaufzeit und traf sofort zum 5:0 (46.). Timo Becker ließ nur 120 Sekunden später das 6:0 folgen. Levent Mercan (53.) und Simon Terodde (57./63.) per Foulelfmeter und Abstauber schraubten das Ergebnis auf 9:0. Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann vermied es, wegen der Rivalität zum BVB 09 den Spielstand mit der Zahl „9“ anzusagen. Stattdessen wählte er die Formulierung „Tor acht plus eins“ und sorgte damit für Lacher auf der Tribüne. Eines der schönsten Tore des Nachmittags gelang dem jungen Russen Mikhailov, der mit einem Strahl aus 18 Metern zum 10:0 einnetzte (70.). Kaum war der Anpfiff erfolgt, zappelte die Kugel wieder im Netz: Marcin Kaminski traf zum 11:0 (73.), Simon Terodde machte kurz darauf das Dutzend voll (78.).

Das zwölfte Tor feierten die Schalker auch zu zwölft - ein Fan war (mit Maske) aufs Feld gestürmt, um ein Selfie mit den Spielern, unter anderem Timo Becker, zu schießen. Er wurde von den SIcherheitskräften abgeführt, bekam aber Sprechchöre von der Tribüne, während Boujellab und Aydin noch zwei weitere Tore zum 14:0-Endstand nachlegten,

Schalke 1. HZ: Langer – Becker, Mendyl, Sané, Calhanoglu – Flick – Ranftl, Latza, Idrizi – Pieringer, Raman.

Schalke 2. HZ: Schubert – Thiaw, Boujellab, Kaminski - Becker, Mikhailov, Palsson, Bozdogan (67. Aydin), Ouwejan – Mercan, Terodde.

Tore: 1:0 Raman (4.), 2:0 Sané (10.), 3:0 Idrizi (15.), 4:0 Pieringer (35.), 5:0 Mikhailov (46.), 6:0 Becker (48.), 7:0 Mercan (53.), 8:0 Terodde (57./Foulelfmeter), 9:0 Terodde (63.), 10:0 Mikhailov (70.), 11:0 Kaminski (73.), 12:0 Terodde (78.), 13:0 Boujellab (86.), 14:0 Aydin (88.).

Zuschauer: 1000.

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04