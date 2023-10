1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 2. Liga

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss am Samstag beim 1. FC Nürnberg antreten. Wir erklären, wo das Zweitligaspiel live im TV und im Stream zu sehen ist.

Beim FC Schalke 04 ist nach dem Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Hannover 96 die Hoffnung zurückgekehrt. Nach zuletzt schwachen Auftritten hat der FC Schalke unter dem neuen Trainer Karel Geraerts den ersten Sieg eingefahren und will am Samstagmittag beim 1. FC Nürnberg nachlegen. Es wird ein Duell unter Freunden, beide Klubs verbindet eine Beziehung, die Fans beider Vereine sind eng miteinander befreundet.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg am Samstag live im TV und Live-Stream sehen können.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 am Freitag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04

Datum: Samstag, 04.11.2023

Anstoß: 13 Uhr

Ort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 am Freitag live im TV sehen

Wer auf eine Live-Übertragung des Schalke-Spiels im Free-TV hofft, der muss leider enttäuscht werden. Das Spiel der Königsblauen am Samstag beim 1. FC Nürnberg wird heute NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein Dazn-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 am Samstag live im Stream sehen

Das Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei den befreundeten Clubberern wird auch live im Stream zu sehen sein. Allerdings wird auch die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 nicht kostenfrei im Stream zu sehen sein. Der Stream wird via Sky-Go zu sehen sein, dem Streaming-Portal von Sky. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 am Samstag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel des FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke beim 1. FC Nürnberg gibt es auch auf unserem Portal.

