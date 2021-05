1. FC Köln vor Transfer von Schalkes Mark Uth: "Sind da sehr weit"

Köln. Mark Uth steht vor einer Rückkehr zum 1. FC Köln. Geschäftsführer Alexander Wehrle bestätigt fortgeschrittene Verhandlungen mit dem Schalker.

Offensivspieler Mark Uth vom FC Schalke 04 steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Wie FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle am Montagmittag bestätigt hat, waren die Kölner "in den letzten Wochen in intensivem Austausch" mit dem Spieler. "Wir sind da sehr weit. Der Spieler hat Interesse, zum FC zu kommen", so der Geschäftsführer.

Für den gebürtigen Kölner Uth wäre es das zweite Engagement bei den Domstädter. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war er nach Köln ausgeliehen - und blühte dort auf. Fünf Tore und sechs Assists halfen dem FC bei der Mission Klassenerhalt.

🎙 Wehrle zu einer möglichen Verpflichtung von Mark Uth: Wir waren in den letzten Wochen im intensiven Austausch und sind da sehr weit. Der Spieler hat Interesse, zum #effzeh zu kommen. — 1. FC Köln (@fckoeln) May 31, 2021

Im Sommer ging es zurück nach Gelsenkirchen. Der Ausgang ist bekannt. Schalke stieg aus der Bundesliga ab, Uth selber kam aufgrund von Verletzungsproblemen in 20 Partien auf drei Treffer und einen Assist. Neben der mageren Bilanz musste Uth nach dem besiegelten Abstieg in Folge der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld sogar noch Ärger mit den Fans verdauen.

Mark Uth verzichtete zuletzt auf Einsatz für Schalke gegen Köln

Bei Schalke und Uth stehen die Zeichen auf Trennung. Das wurde spätestens am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison deutlich, als der Offensivspieler beim Gastspiel in Köln (0:1) nicht im Kader stand, obwohl ein einsatzfähig war. Die offizielle Begründung, die die Schalker vor dem Anpfiff verbreiteten, lautete: „Mark Uth hat nach einem Gespräch mit der sportlichen Leitung – diese Dialoge finden mit allen Akteuren vor jeder Partie statt – nicht im Kader. Zum Schutz des Spielers und des Vereins haben dies beide Seiten einvernehmlich beschlossen.“ Im für die Kölner so entscheidenden Spiel wollte Uth nicht derjenige sein, der den FC möglicherweise in Richtung 2. Bundesliga schießt - weil er zu diesem Zeitpunkt womöglich schon mit den Domstädtern verhandelt hat.

Da Uth mit einem Gehalt von vier Millionen Euro pro Jahr nicht ins Schalker Gehaltsgefüge der 2. Bundesliga passt, wäre Königsblau bereit, den Ex-Nationalspieler trotz Vertrages bis Sommer 2022 abzugeben - womöglich sogar ablösefrei. Das berichtet zumindest der Express am Montagmorgen. Weiter heißt es, dass Uth den Kölnern bei seinen Gehaltsvorstellungen entgegenkommen wird. (fs)

