1. FC Köln - Schalke: Schwere Ausschreitungen vor dem Stadion

Köln. Am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 (1:0) haben Fans vor dem Stadion randaliert. Polizisten wurden attackiert.

Mit einem Großaufgebot war die Polizei beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 im Einsatz. Nachdem sich der FC mit einem späten Tor in die Relegation rettete, kam es gegen Spielende zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und Fans. In einer eng zusammenstehenden Gruppe sei Pyrotechnik gezündet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am späten Samstagnachmittag. Als die Beamten die Ansammlung auflösen wollten, hätten einige Beteiligte Glasflaschen auf die Polizisten geworfen. Man sei dabei, den Bereich um die Jahnwiese zu räumen. Ob es Verletzte gab und wie viele, war zunächst nicht bekannt.

Polizisten rennen nach dem Spiel auf einer Wiese auf Kölner Fußballfans zu Foto: dpa

Köln - Schalke: Fans zünden bei Eintreffen der Busse Pyrotechnik

Schon beim Eintreffen der Mannschaftsbusse hätten einige Fans Pyrotechnik gezündet, wie der Polizeisprecher sagte. Auch während des Spiels wurde vor dem Stadion immer wieder Pyrotechnik gezündet. Die Polizei stellte demnach die Personalien einiger Beteiligter fest. Wie ein dpa-Reporter beobachtete, waren mehrere Hundert Fans gekommen, um den FC-Bus in Empfang zu nehmen und während des Spiels vor dem Stadion mitzufiebern. Auch die Reiterstaffel der Polizei zeigte vor Ort Präsenz.

Der 1. FC Köln war als Tabellen-17. in das Spiel gegen Schalke gegangen. Das abschließende 1:0 (0:0) gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Schalke 04 reichte, um Köln den Relegationsplatz zu sichern. Werder Bremen steigt hingegen in die 2. Bundesliga ab. (fs mit dpa)

