0:5 - das passt in dieser Saison gar nicht zu Schalke

Alles doch alles wie immer. Die Fans des FC Schalke 04 hatten darauf gehofft, dass sich in dieser Saison mal etwas ändern würde. Dass ihre Mannschaft, die nach der tief enttäuschenden vergangenen Saison unter einem neuen Trainer auch ein neues Gesicht zeigte, sogar bei den großen Bayern ein Wörtchen mitreden könnte. Dass die lange Frustserie in München reißen würde: Vor zehn Jahren, im April 2009, war den Königsblauen zuletzt ein 1:0-Auswärtssieg bei den Bayern gelungen.

Bayern durchkreuzen Schalker Pläne früh

Es blieb bei der Hoffnung.

Die Bayern durchkreuzten die Schalker Pläne schon früh, ihr Führungstor in der sechsten Minute brachte das Spiel in eine Richtung, die den Schalkern natürlich nicht passen konnte. Und es war besonders schmerzhaft, dass ausgerechnet der junge Torwart patzte, der an diesem Abend besonders im Blickpunkt stand. Markus Schubert verschätzte sich bei einer Flanke von Thomas Müller entscheidend, Robert Lewandowski hatte beim 1:0 relativ leichtes Spiel.

Ein Fehler mit weitreichenden Folgen

Ein Torwartfehler, der weitreichende Folgen haben dürfte: Denn die Frage, ob der am Samstag noch gesperrte Alexander Nübel ins Schalker Tor zurückkehren wird oder ob Markus Schubert seinen Platz behalten kann, könnte sich damit beantwortet haben.

Aber noch wäre ja genügend Zeit gewesen, das Ding noch zu drehen. Schon in der neunten Minute wäre Schalke tatsächlich beinahe zum Ausgleich gekommen, als ein Schuss von Rabbi Matondo von Jerome Boateng abgefälscht wurde und an die Latte tickte. Aber das war es dann auch schon. Für den Rest des Spiels verkroch sich Schalke.

Das war nicht der Fußball, den David Wagner anordnet. Die Schalker spielten mutlos, teilweise sogar ängstlich, in jedem Fall mit viel zu viel Respekt vor den Bayern. So hatte Schalke natürlich auch an diesem Abend in München keine Chance. Die Frage wird sein, wie sie so eine deutliche Niederlage wegstecken werden, fünf Gegentore sind schwer zu verdauen. Und in der Bundesliga geht es eng zu. Schon am Freitag bei Hertha BSC müssen die Schalker dringend eine Reaktion zeigen.