0:3! Ex-Schalker Felix Platte schießt den BVB im Testspiel ab

Dortmund. Der BVB hat das Testspiel gegen den SC Paderborn 0:3 (0:0) verloren. Zwei Tore erzielte ausgerechnet der ehemalige Schalker Felix Platte.

Die Verletztenliste des BVB hat mittlerweile eine beachtliche Länge angenommen. Die Dortmunder veranstalteten am Donnerstag für alle die, die Spielpraxis benötigen, trotzdem ein Testspiel während der Länderspielpause. Und die Borussia verlor vor rund 500 Fans 0:3 (0:0) gegen den Zweitligisten SC Paderborn.

Trainer Marco Rose gab etwa dem lange verletzten Emre Can als Aushilfskapitän die Möglichkeit, im Mittelfeldzentrum an der Form zu basteln. Reinier spielte im Sturm. Julian Brandt auf der Acht. Marius Wolf versuchte sich im Angriff. Marwin Hitz stand im Tor. Nico Schulz rannte als Linksverteidiger über den Rasen. Dazu gesellten sich einige Spieler aus der zweiten Mannschaft.

BVB-Verletzte: Diagnose bei Raphael Guerreiro und Thorgan Hazard steht aus

Jener Schulz dürfte im nächsten Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz am 16. Oktober (15.30 Uhr/Sky) vermutlich wichtig werden. Denn Raphael Guerreiro, der auf der linken Seite eigentlich den Vorzug erhält, reiste wegen einer Blessur von der portugiesischen Nationalmannschaft ab. Eine genauere Diagnose steht noch aus. Auch bei Thorgan Hazard, der das Quartier der belgischen Nationalelf verletzt verließ. Die Sorgen werden beim BVB nicht kleiner.

„Es ging darum, etwa Emre Can Spielpraxis zu geben. Er muss wieder auf sein Niveau kommen“, erklärte Trainer Marco Rose nach der Partie und lobte Linksverteidiger Nico Schulz. „Er hat ein Super-Spiel gemacht, ist viel marschiert.“

❌ Schluss in Brackel. Schwarzgelb unterliegt im Test gegen den @SCPaderborn07 mit 0:3. #BVBSCP pic.twitter.com/qiMiFWynIB — Borussia Dortmund (@BVB) October 7, 2021

Felix Platte wird eingewechselt – und trifft gegen den BVB

Gegen Paderborn merkte man den Schwarz-Gelben an, dass viele Profis fehlten. Die Gäste hatten die größeren Chancen. Emre Can patzte häufig, wurde in der 62. Minute ausgewechselt. Reinier tauchte ab. Brandt blieb blass. Der eingewechselte Felix Platte, ehemaliger Schalker, erzielte schließlich das erste Tor für den SCP in der 78. Spielminute. Den zweiten Treffer machte Prince Osei Owusu (87.). Dann traf noch mal Platte (90.). Positiv aus BVB-Sicht: Niemand verletzte sich. Weiter geht es für die Dortmunder am 16. Oktober gegen Mainz.

